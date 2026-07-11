Incidente alle Bahamas, precipita un aereo: ci sono morti

Diverse persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo alle Bahamas: l’incidente, secondo le prime informazioni, è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell’arcipelago.

Ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas: stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando – secondo un primo bilancio ancora da confermare – almeno dieci vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L’incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.

Per il momento non ci sono particolari dettagli sulle persone che erano a bordo dell’aereo, si sa solo che secondo la lista dei passeggeri ottenuta da alcuni media il velivolo avrebbe dovuto trasportare appunto dieci persone. Tra loro, secondo alcune fonti, dovevano esserci anche alcuni membri di un gruppo musicale, la Da Pond Band.

Su X è intervenuto il primo ministro delle Bahamas Philip Brave Davis: ha scritto che lui e sua moglie stanno "pregando per le famiglie che ora stanno affrontando un dolore insopportabile. Stiamo pregando anche per il sopravvissuto, al cui recupero e alle cui cure continueremo a dedicare i nostri pensieri". Inizialmente infatti il primo ministro aveva detto di essere stato informato della presenza di vittime ma anche di un sopravvissuto, ma in seguito è emerso che anche quella persona era deceduta a causa delle ferite riportate.

L'Autorità locale per le indagini sugli incidenti aerei ha dichiarato in un comunicato che l'aereo era decollato dall'aeroporto internazionale Lynden Pindling di Nassau ed era diretto a San Andros quando è precipitato. Dopo l’incidente il ministero dell’Energia, dei Servizi Pubblici e dell’Aviazione ha dichiarato che la sospensione del certificato di operatore aereo della Flamingo Air è una misura precauzionale di sicurezza mentre le autorità indagano sulle cause della tragedia. Il ministero ha anche precisato che la sospensione è il risultato di due incidenti di sicurezza che si sono verificati nelle ultime ore.