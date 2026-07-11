Iran, la guerra in diretta, Teheran: “Su cessate il fuoco mantenuta la parola con gli Usa”, Trump: “Pronti 1000 missili”

"È una riedizione di quel che abbiamo visto nei mesi scorsi, con Hormuz bloccato dalla inaccettabile e folle strategia iraniana. Il regime di Teheran prima prende impegni e poi li disattende, bombardando le navi. Nel divenire della guerra, gli iraniani hanno scoperto che la chiusura di Hormuz è la più forte delle armi, perché consente loro di danneggiare tutto il mondo. Una nuova strategia": lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista al Corriere della Sera. Una strategia di cui, secondo Crosetto, la responsabilità ultima non è di Trump: "No, l'arma di Hormuz se la sono presa gli iraniani perché, quando hanno subito il primo attacco, hanno portato la guerra ai Paesi vicini, che non avevano fatto nulla ed erano contrari alla guerra". "L'Iran, oggi, è diviso in due: c'è la parte militare, che vuole chiudere la guerra e trattare anche rinunciando a qualcosa, e c'è la parte più integralista, che è disposta a sacrificare il Paese anche per i futuri decenni", ha concluso sottolineando tuttavia come "l'interesse prevalente di entrambe le parti è che il conflitto finisca il prima possibile".