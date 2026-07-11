Iran, la guerra in diretta, Teheran: “Su cessate il fuoco mantenuta la parola con gli Usa”, Trump: “Pronti 1000 missili”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 11 luglio in tempo reale. Dopo gli scontri tra Usa e Iran ripresi martedì, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha "mantenuto la parola data" sul cessate il fuoco con gli Usa, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita. "Finora l'Iran ha mantenuto la parola data, a differenza del ‘cosiddetto' Segretario del Tesoro statunitense che sta violando il paragrafo 9 del Memorandum d'intesa", ha scritto Araghchi. Ieri Trump ha ribadito che il cessate il fuoco è finito pur accettando di proseguire i colloqui con Teheran. Trump ha anche detto che, se sarà ucciso, l'Iran ‘sarà distrutto’ e che ci sono 1000 missili pronti al lancio contro il Paese. Per il Wall street journal (Wsj) l’Iran dovrebbe rilasciare una dichiarazione in cui si impegna affinché lo Stretto di Hormuz resti aperto e non ci siano problemi per il passaggio delle navi.
Iran, riaperto ponte ferroviario danneggiato dai raid Usa nel nord del Paese
È stato riaperto il ponte della ferrovia di Aqqala, nella provincia del Golestan, danneggiato nei giorni scorsi da un bombardamento statunitense. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Irna", citando il governatore del Golestan, Ali Asghar Tahmasbi. La riapertura del ponte 24 ore dopo l'attacco "è una risposta pratica della provincia alle minacce e alle azioni dei nemici", ha affermato Tahmasbi. L'attacco al ponte ferroviario vicino ad Aqqala aveva danneggiato la linea Gorgan-Incheh Borun, parte della rete ferroviaria dell'Iran settentrionale, che collega il Paese al Turkmenistan e ad altre reti nell'Asia centrale.
Media Iran: "Esplosione nell'est di Teheran è smaltimento controllato di munizioni"
Un'esplosione udita nella parte orientale della provincia di Teheran è stata causata dallo smaltimento controllato di munizioni nella guerra. Lo affermano i media statali iraniani che citano i Pasdaran. I media iraniani in precedenza avevano riferito di un'esplosione udita nella parte orientale della provincia di Teheran, con residenti di Pakdasht e Qiyamdasht che avevano segnalato l'esplosione.
"L'Europa sta valutando le proposte per consentire i pedaggi a Hormuz"
L'Europa sta valutando proposte che potrebbero consentire l'applicazione di pedaggi per la navigazione nello Stretto di Hormuz, a condizione che tali pedaggi non siano obbligatori e abbiano il sostegno dell'agenzia delle Nazioni Unite che regola il trasporto marittimo. Lo riporta il Guardian. Il vice primo ministro britannico, David Lammy, ha affermato che l'imposizione di pedaggi obbligatori sarebbe disastrosa. Tuttavia, alcuni suoi colleghi di governo hanno riconosciuto che i sistemi di pagamento per specifici servizi di navigazione sono ammissibili in molte vie navigabili naturali, tra cui lo Stretto di Malacca e il Canale della Manica. Questo avviene mentre i funzionari statunitensi hanno chiesto all'Iran di rilasciare una dichiarazione pubblica in cui si afferma che lo Stretto di Hormuz è aperto e che le navi che utilizzano questo vitale corridoio non saranno più attaccate. L'Oman, in collaborazione con avvocati britannici, ha già elaborato una proposta per lo stretto che adatta i principi dello stretto di Malacca. Muscat si è ora offerta di inviare i propri esperti legali a Teheran per illustrare il piano in dettaglio. L'Oman controlla la maggior parte delle acque navigabili dello stretto e si oppone all'introduzione di un pedaggio obbligatorio.
Iran, Crosetto: "Teheran non rispetta patti, ha scoperto che chiusura di Hormuz è la più forte delle armi"
"È una riedizione di quel che abbiamo visto nei mesi scorsi, con Hormuz bloccato dalla inaccettabile e folle strategia iraniana. Il regime di Teheran prima prende impegni e poi li disattende, bombardando le navi. Nel divenire della guerra, gli iraniani hanno scoperto che la chiusura di Hormuz è la più forte delle armi, perché consente loro di danneggiare tutto il mondo. Una nuova strategia": lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista al Corriere della Sera. Una strategia di cui, secondo Crosetto, la responsabilità ultima non è di Trump: "No, l'arma di Hormuz se la sono presa gli iraniani perché, quando hanno subito il primo attacco, hanno portato la guerra ai Paesi vicini, che non avevano fatto nulla ed erano contrari alla guerra". "L'Iran, oggi, è diviso in due: c'è la parte militare, che vuole chiudere la guerra e trattare anche rinunciando a qualcosa, e c'è la parte più integralista, che è disposta a sacrificare il Paese anche per i futuri decenni", ha concluso sottolineando tuttavia come "l'interesse prevalente di entrambe le parti è che il conflitto finisca il prima possibile".
Stretto di Hormuz, telefonata tra Mohammed bin Salman e Trump: "Importante garantire la navigazione"
Il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Trump, nel corso del quale i due leader hanno discusso della sicurezza marittima, sullo sfondo della recente escalation nello Stretto di Hormuz. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale saudita Spa. Secondo la nota, durante la conversazione è stata sottolineata "l'importanza della sicurezza marittima e della sicurezza delle rotte di navigazione", esprimendo sostegno "a tutti gli sforzi che contribuiscano a garantire sicurezza e stabilità nella regione". Bin Salman e Trump hanno inoltre affrontato "gli attuali sviluppi nella regione, compresi i colloqui tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica dell'Iran", senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto della telefonata. Il colloquio arriva dopo che nave saudita e una qatarina sono state attaccate nello Stretto di Hormuz in azioni attribuite all'Iran, mentre Teheran ha lanciato missili contro basi militari statunitensi in Bahrein, Kuwait e Giordania.
Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi arrivato in Oman
Il ministro degli Esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, è arrivato a Mascate (Muscat), capitale dell'Oman, per i colloqui, secondo quanto scrive l'agenzia semiufficiale iraniana Tasnim, citata da Al Jazeera. A Muscat sono previsti colloqui con funzionari dell'Oman sugli ultimi sviluppi nella regione, in particolare nello Stretto di Hormuz. Le due parti discuteranno della sicurezza della navigazione nello stretto, sulla base dell'articolo 5 del Memorandum d'intesa firmato tra Stati Uniti e Iran a Islamabad.
Secondo fonti del Wsj è in arrivo l'impegno iraniano sullo Stretto di Hormuz
L'Iran dovrebbe rilasciare presto una dichiarazione in cui si impegna affinché lo Stretto di Hormuz resti aperto e non ci siano problemi per il passaggio delle navi. Lo riporta il Wall street journal (Wsj). Il quotidiano riferisce anche di come la Casa Bianca ritenga improbabile ormai un accordo sul nucleare con l'Iran
Funzionari Usa: "Teheran ammette che è un errore colpire navi nello stretto di Hormuz"
Un errore prendere di mira navi mercantili nello Stretto di Hormuz. Lo avrebbero detto, secondo funzionari Usa citati dalla Cbs, rappresentanti iraniani in contatti con consiglieri di Donald Trump, affermando – in quelle che vengono descritte al pari di confessioni "in privato" – che tutto è nato da ‘falchi' determinati a compromettere i difficili negoziati, mentre c'è la volontà di continuare il dialogo. "Sono tornati al tavolo e hanno detto: ‘Abbiamo sbagliato, abbiamo fatto un errore, continuiamo il dialogo'", ha riferito un funzionario. E ora "siamo in una fase di attesa e osservazione", ha affermato un altro.
Cbs: "Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui con l'Iran"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui con l'Iran in programma oggi in Oman: è quanto riporta la Cbs, citando fonti dell'Amministrazione statunitense.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta dell’11 luglio
L’Iran dice di aver "mantenuto la parola data" sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti: così il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati. Trump intanto ha annunciato anche che, se sarà ucciso, l'Iran ‘sarà distrutto'.