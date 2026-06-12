Da Londra a Malta, volo Ryanair si trasforma in una discoteca tra alcol e balli: lite a bordo tra passeggeri

Un volo Ryanair da Londra Stansted a Malta è diventato una festa ad alta quota: un gruppo di britannici ha trasformato il corridoio in pista da ballo tra musica, applausi e alcolici. TJ Wright, 28enne manager in viaggio solitaria, ha filmato tutto. Il video è diventato virale. Nonostante una passeggera infastidita che ha lanciato una bottiglia, l’equipaggio ha tollerato l’allegria fino all’accensione della spia cinture.

Non si aspettava certo di iniziare la sua vacanza con ore di anticipo. TJ Wright, 28enne manager di un’azienda di pannelli solari originaria di Thurrock nell’Essex, stava viaggiando da sola da Londra Stansted a Malta per partecipare all’Higher Love Festival quando il volo Ryanair si è trasformato in una festa improvvisa.

"Eravamo tutti sconosciuti e alla fine siamo diventati una cosa sola. Devo dire che, viaggiando da sola, è stato uno dei migliori voli che abbia mai fatto proprio perché tutti avevano voglia di divertirsi. Tutti i passeggeri si sono lasciati andare tra applausi, musica e una vera e propria festa", racconta TJ.

Poco dopo il decollo, un gruppo di passeggeri britannici ha occupato il corridoio dell’aereo trasformandolo in una pista da ballo. Tra bottiglie di alcolici, urla di gioia e musica a tutto volume, la cabina è diventata una discoteca ad alta quota. La stessa Wright ha iniziato a filmare la scena, senza immaginare che il video avrebbe superato le 235.000 visualizzazioni in pochi giorni.

L’entusiasmo però ha creato qualche tensione. Una passeggera, infastidita dal rumore, ha lanciato una bottiglia vuota contro uno dei ragazzi che ballavano:

Una passeggera seduta davanti a me ha lanciato una bottiglia vuota a uno dei passeggeri accanto a me, dicendogli di stare zitto. Le ho chiesto gentilmente di scusarsi e di non essere così scortese, e a quel punto tutti i passeggeri hanno iniziato a esultare", riferisce TJ.

L’equipaggio di cabina ha lasciato fare per un po’, divertendosi insieme ai passeggeri, ma è intervenuto quando si è accesa la spia delle cinture di sicurezza. "L’equipaggio si stava divertendo insieme a noi finché non si è accesa la spia delle cinture di sicurezza e tutti hanno dovuto tornare ai propri posti. Anche la donna che aveva lanciato la bottiglia è stata invitata a sedersi, altrimenti sarebbe stata spostata", aggiunge la giovane.

Nel video si vede chiaramente anche una mamma con il suo bambino piccolo ridere e divertirsi davanti allo spettacolo. Per TJ, che va a Malta almeno tre volte all’anno, è stata un’esperienza unica: "Vado a Malta almeno tre volte all’anno e devo dire che, come viaggiatrice solitaria, è stato uno dei migliori voli che abbia mai fatto perché tutti erano pronti a fare festa".

Il Daily Mirror ha chiesto un commento a Ryanair, ma al momento la compagnia aerea non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sull’accaduto.