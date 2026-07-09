Aeroporto di Bologna, voli Ryanair decollano senza passeggeri: “200 persone a terra, guasto a sistema di imbarco”

Un guasto al sistema di accettazione e imbarco ha causato disagi all’aeroporto di Bologna: quattro voli Ryanair sono decollati senza passeggeri e circa 200 viaggiatori sono rimasti a terra. La testimonianza: “Il volo è partito e atterrato in orario, ma lo ha fatto senza nessuno a bordo”.

Immagine di repertorio.

Decine di passeggeri lasciati a terra per problemi al sistema di accettazione e imbarco di Ryanair. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 8 luglio, all'aeroporto di Bologna – Guglielmo Marconi. Il problema, a quanto si apprende, ha coinvolto almeno quattro voli diversi.

La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino, il quotidiano ha riportato la testimonianza di Graziella Rita Fortino: i suoi figli sarebbero dovuti partire dallo scalo per raggiungere la Spagna.

“Il volo è partito in orario (alle 5,45, aereo FR574), ma completamente vuoto, lasciando a terra circa 200 passeggeri, molti dei quali giovanissimi in attesa di partire per le vacanze ”, ha spiegato la donna.

A causare il disservizio, come anticipato, sarebbero stati problemi informatici al sistema di accettazione e imbarco dei passeggeri. I passeggeri sono ricollocati su altri voli o rimborsati dalla compagnia.

"I miei figli si trovavano al gate quando si sono accorti che, arrivati all’orario di partenza, non c’era nessuno che imbarcava, prendeva i biglietti e scannerizzava i Qr Code. A quel punto è arrivato l’avviso del ritardo del volo. Ma tempo dopo sul telefono sono iniziati ad arrivare i messaggi ‘Benvenuti a Barcellona'. Senza mai essere però partiti", ha detto ancora Fortino.

"Il volo è partito e atterrato in orario. Ma lo ha fatto senza nessuno a bordo. I passeggeri sono stati lasciati nel più totale abbandono e in balìa dell’arte dell’arrangiarsi”, conclude. I figli di Graziella hanno cambiato biglietto e in serata sono arrivati Venezia per prendere un altro volo. Ma per il trasferimento non sembra sia stato previsto alcun rimborso.

Nel pomeriggio, dal Marconi hanno confermato che "Ryanair ha avuto un problema al sistema di accettazione e imbarco dei passeggeri per cui quattro voli sono partiti senza passeggeri", spiega Repubblica. Oltre all’aereo per Barcellona avrebbero subito la stessa sorte le partenze per Dublino, Palermo e Brindisi che avrebbero dovuto trasportare decine di passeggeri.

In serata è arrivata anche la conferma dalla compagnia aerea. "Un temporaneo problema ai sistemi di terze parti presso l’aeroporto di Bologna – si legge in una nota di Ryanair . ha avuto un impatto sulle procedure di check-in e imbarco nella mattinata di mercoledì 8 luglio. Il problema è stato nel frattempo risolto e le operazioni sono tornate alla normalità".

"I passeggeri interessati sono stati riprotetti sui primi voli disponibili senza costi aggiuntivi e hanno ricevuto assistenza in aeroporto". Sull’assistenza allo scalo, però, i passeggeri hanno espresso un'opinione diversa denunciando difficoltà nel reperire le informazioni.