Elicottero precipita durante esercitazione antincendio, 7 morti in Argentina tra cui il capo dei vigili del fuoco

Un elicottero impegnato in un’esercitazione antincendio, con sette persone a bordo, è precipitato oggi nel Parco Provinciale di Ischigualasto, in Argentina: avrebbe dovuto partecipare alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo. Indagini in corso: tra le vittime il capo dei vigili del fuoco di San Juan e il vicecapo della polizia.

Tragedia in Argentina dove un elicottero impegnato in un'esercitazione antincendio, con sette persone a bordo, è precipitato oggi nel Parco Provinciale di Ischigualasto, nella provincia argentina di San Juan.

Il velivolo, secondo quanto riportano le autorità locali, è stato localizzato dopo l'attivazione di un segnale di emergenza e, secondo quanto confermato, nessuno degli occupanti è sopravvissuto.

Un comunicato del ministero della Sicurezza nazionale riferisce dell'invio di squadre di soccorso che cercano di raggiungere il luogo dell'incidente e di portare avanti operazioni di riscatto e rilevamento. L'ultimo contatto con l'elicottero è stato riportato alle 10:26 ora locale (le 15.26 in Italia) attraverso un segnale di emergenza. Successivamente un secondo elicottero è accorso sul posto individuano i resti del velivolo precipitato al confine tra La Rioja e San Juan, in una zona di difficile accesso.

Nella nota si precisa che si trattava di una unità impegnata in un addestramento contro incendi forestali e che a bordo si trovavano il capo dei vigili del fuoco della provincia, Rubén Castro; il vicecapo Jorge Carbajal; il direttore della Protezione Civile provinciale, Carlos Heredia; il vicecapo della polizia di San Juan, Germán Videla; i vigili del fuoco Andrés e Rodrigo Aimeta e il pilota Matías Valenzuela.

Il Ministero della Sicurezza Nazionale ha anche precisato che si trattava di un elicottero Bell 412 noleggiato dall'Agenzia Federale per le Emergenze. L'elicottero, utilizzato per attività di addestramento a San Juan, era diretto nella provincia di La Rioja, dove avrebbe dovuto partecipare alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.