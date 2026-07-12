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Cagliari, 4 ore per domare l’incendio nella campagna di Maracalagonis. La sindaca: “È doloso”

Le fiamme sono state appiccate in più punti della campagna di Maracalagonis. Le foto mostrano i vigili del fuoco impegnati durante le operazioni di spegnimento.
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A cura di Maria Neve Iervolino
L'incendio a Maracalagonis (foto sindaca Francesca Fadda)
L'incendio a Maracalagonis (foto sindaca Francesca Fadda)

Questa notte si è sviluppato un vasto incendio nella campagna di Maracalagonis, piccolo Comune della città metropolitana di Cagliari, in Sardegna. Le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco che avrebbero trovato dei possibili inneschi in punti diversi, si tratterebbe quindi di un incendio doloso.

A darne notizia del rogo è stata la sindaca della cittadina, Francesca Fadda, che ha seguito tutti gli sviluppi della vicenda, fino al termine delle operazioni di spegnimento, durate circa quattro ore.

La sindaca: "Incendio appiccato in più punti"

Raggiunta da Fanpage.it la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, ha spiegato che si tratta di "un incendio doloso appiccato in più punti della campagna", secondo quanto riferitole dai Vigili del fuoco. Il rogo non ha causato danni a persone o oggetti, ma sarebbe frutto del gesto insensato di un piromane.

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Le indagini per risalire all'autore del gesto sono ancora in corso. Non sono stati segnalati danni a cose o persone ferite. Solo tanto spavento e immagini che resteranno nella storia della città.

Le foto del rogo nelle campagne di Maracalagonis

Sul posto questa notte sono intervenuti i Vigili del fuoco che per diverse ore hanno provato a domare le fiamme. Dopo un intervento durato circa quattro ore, l'allarme è rientrato, come ha segnalato l'amministrazione comunale attraverso i social.

I vigili del fuoco spengono l'incendio di Maracalagonis (foto sindaca Francesca Fadda)
I vigili del fuoco spengono l'incendio di Maracalagonis (foto sindaca Francesca Fadda)

Le foto condivise nel post raccontano la lunga notte delle forze impegnate nello spegnimento, e delle autorità locali impegnate a monitorare l'estensione delle fiamme.

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