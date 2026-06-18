Maxi incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Livorno, il sindaco: “Chiusi gli asili, restate a casa”

Un rogo è scoppiato all’interno dell’azienda “Bogi Vinicio” in via dell’Ecologia a Livorno. Il sindaco: “Chiudete porte e finestre”.

Un denso fumo si è alzato a Livorno. A causarlo questa mattina è stato un rogo scoppiato all’interno dell’azienda “Bogi Vinicio” in via dell’Ecologia nella città toscana: si tratta di una ditta che si occupa di commercio rottami metallici, autodemolizioni, demolizioni industriali e smaltimento rifiuti. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di spegnere le fiamme il prima possibile. Resta ancora da capire l'origine del rogo.

Intanto il sindaco Luca Salvetti ha emesso una nota comunale con scritto: "Si è formata una nube di fumo a seguito delle operazioni, che si sta interessando per adesso la zona nord della città. La Protezione Civile comunale sta seguendo la situazione ed ha aperto il Coc, centro operativo comunale, monitorando l'evoluzione dell'evento. E' attiva Arpat per le valutazioni ambientali ed accertamenti. A breve verrà emessa una ordinanza rivolta alla popolazione, in via cautelativa e precauzionale, per la chiusura dei nidi e delle scuole di infanzia e per la sospensione di tutte le attività all'aperto".

Poi il primo cittadino ha invitato la cittadinanza a stare attenta intanto sono stati presi provvedimenti: "Saranno sospese le attività didattiche ed educative dei seguenti servizi:educativi scolastici pubblici e privati (nidi e scuole di infanzia); delle scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie) NON saranno sospese le attività nelle scuole secondarie di secondo grado limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Maturità e non saranno sospese nelle secondarie di primo grado (medie) in cui sono programmati gli esami".

E ancora: "Al momento si raccomanda di: chiudere e mantenere chiuse porte e finestre; disattivare, ove possibile, impianti che prevedano l'immissione di aria dall'esterno; limitare le uscite e la permanenza all'aperto ai soli casi di assoluta necessità; evitare attività lavorative, sportive, ludiche e ricreative all'aperto; mantenere, per quanto possibile, gli animali da affezione e da cortile all'interno di locali chiusi per la sospensione di tutte le attività all'aperto; provvedere al lavaggio di tutti gli ortaggi e della frutta coltivata all'aperto sul territorio comunale, prima del loro consumo. Il presente comunicato sarà aggiornato non appena disponibili nuove informazioni".