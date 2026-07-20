Vasto incendio a Prato oggi: rogo in due aziende ed enorme colonna di fumo

L’allarme è scattato intorno alle ore 14:00 di oggi, 20 luglio 2026. Due le aziende interessate dalle fiamme nella frazione Mezzana di Prato. Ingenti i danni.

Un enorme incendio è divampato nel primissimo pomeriggio di oggi a Prato innescando una altissima colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Il rogo si è sviluppato all’interno di un capannone industriale di un’azienda in via Campostino, nella frazione Mezzana, dove sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco sia dalla sede di Prato sia dai vicini comandi di Firenze e di Pistoia.

Secondo le prime informazioni, l’allarme è scattato intorno alle ore 14:00 di oggi, 20 luglio 2026 quando le fiamme sono andate fuori controllo e i lavoratori sono stati fatti uscire dal capannone interessato. In via precauzionale i pompieri accorsi sul posto hanno fatto evacuare anche i capannoni industriali vicini. Al momento sono due le aziende interessate: l’azienda Gt 2000, Orditura specializzata in fili continui e la rifinizione Lafin, anche se non è chiaro da dove abbia avuto origine l’incendio.

Sul posto, nell’operazione di spegnimento dell’incendio, stanno operando diverse decine di vigili del fuoco con un’autoscala e diverse autobotti. Sul posto anche personale medico del 118 con le ambulanze ma fortunatamente non risultano persone ferite e tutti i lavoratori si sarebbero messi in salvo. Ingenti invece i danni alle due aziende. Per consentire i soccorsi, la zona è stata isolata dalla polizia locale che ha chiuso al transito diverse strade con inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino.