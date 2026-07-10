Enormi incendi devastano il Piemonte, evacuazioni e centinaia di ettari in fumo: in azione 7 canadair e 4 elicotteri

Fronti di fuoco sono ancora attivi nelle province di Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola e Torino. A Premosello Chiovenda, alcune famiglie della frazione Colloro sono state costrette ad evacuare.

Una serie di enormi incendi stanno devastando il Piemonte dove sono già andati in fumo centinaia di ettari di terreno e dove le fiamme e il fumo hanno costretto i soccorsi anche ad evacuare diverse abitazioni tra la serata di ieri e la mattinata di oggi, venerdì 10 luglio. Fronti di fuoco sono ancora attivi nelle province di Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola e Torino dove stanno operando decine di vigili del fuoco col supporto di sette Canadair e quattro elicotteri antincendio.

Secondo l’ultimo aggiornamento dei vigili del fuoco, resta critica la situazione a Piano delle Fate, nel comune di Cravagliana, dove sono dati distrutti oltre 400 ettari di terreno e dove sono attivi tre fronti di fuoco. Sempre nel vercellese, a Boccioleto Fervento, un altro incendio sulla cresta della montagna si sta avvicinando ad alcune baite. A Cervatto Fobello in azione Canadair in cresta dopo un incendio all'interno del parco della Val Sesia, mentre nella zona di Varallo, in località La Res, situazione sotto controllo.

Situazione in miglioramento anche a Premosello Chiovenda, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove nelle scorse ore invece alcune famiglie della frazione Colloro hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni ed evacuare a scopo precauzionale per il troppo fumo. “Al momento l’incendio è di portata ridotta anche in virtù dell’abbassamento delle temperature nella notte” spiegano i pompieri.

Sempre nel verbanese, a Bannio Anzino, i vigili del fuoco sono a protezione di una baita, mentre in Val Vigezzo le fiamme sono in quota. Infine, nella provincia di Torino, i vigili del fuoco e il personale antincendio della Regione presidiano la località di Valprato Soana, dove sono attivi due fronti. Sul versante Est, l'incendio presenta focolai con un’estensione di circa 300 metri in direzione della pineta. Sul versante Ovest, l'incendio si sta muovendo verso monte evidenziando tre focolai attivi.

“Complessivamente nel territorio regionale sono mediamente all’opera 7 velivoli canadair del sistema nazionale di protezione civile e 3 elicotteri del sistema regionale a cui si è aggiunto oggi un elicottero Erickson della flotta nazionale, operativo dalla base di Cameri” spiega il governatore Alberto Cirio.