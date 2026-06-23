Assalto in gioielleria e inseguimento nel centro di Foggia: bottino da oltre 100mila euro

Durante l’azione, la banda ha fatto scattare anche l’allarme attirando sul posto una pattuglia di carabinieri che si è lanciata all’inseguimento tra le strade cittadine ma non è riuscita fermare i ladri.

Scene da film nel centro di Foggia dove un gruppo di malviventi ha preso d’assalto una gioielleria innescando anche un inseguimento con le forze dell’ordine prima di dileguarsi con un bottino di circa 100mila euro. È accaduto durante la notte, poco prima dell’alba di martedì 23 giugno, alla Gioielleria Buono in corso Garibaldi, a pochi metri dal palazzo della Provincia e dalla Prefettura.

Secondo le prime notizie, almeno cinque le persone in azione intorno alle ore 4:00 del mattino. Durante l'azione, la banda ha fatto scattare anche l’allarme attirando sul posto una pattuglia di carabinieri che si è lanciata all’inseguimento tra le strade cittadine ma non è riuscita fermare i ladri. Secondo quanto ricostruito finora, il gruppo ha tagliato la serranda della gioielleria con un flex accadendosi poi sule vetrate della porta di ingresso con mazze ferrate e testa d’ariete mandando in frantumi tutto.

Una volta dentro hanno spaccato tutte le vetrine espositive arraffando ogni cosa a disposizione. Tra oro e gioielli preziosi, portati via anche orologi di grande valore economico prima dell’arrivo dei carabinieri che li hanno messi in fuga. Per evitare di essere raggiunti e per ostacolare l’azione delle pattuglie, i malviventi hanno azionato anche alcuni estintori facendo perdere le tracce mentre si trovavano a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

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Sul caso avviate subito le indagini per identificare i responsabili. Gli investigatori si stanno concentrando sui sistemi di videosorveglianza sia del negozio che della zona per ricostruire gli spostamenti della banda ma grande attenzione sarebbe rivolta anche un telefono cellulare trovato sul posto e che potrebbe essere stato perso dai ladri durante la fuga. Sotto esame anche i diversi strumenti usati per rompere le vetrate del negozio e abbandonati nella gioielleria.