Casalecchio, rapina in banca con dipendenti e clienti rinchiusi nel caveau: i rapinatori sono scappati

L’allarme è scattato alla filiale della Banca di Imola a Casalecchio di Reno. I carabinieri hanno circondato la banca armi in pugno prima di fare irruzione per liberare clienti e impiegati che erano rinchiusi nel caveau. In azione almeno tre rapinato con un bottino di circa 50mila euro.

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi a Casalecchio di Reno, nell'hinterland di Bologna, dove un gruppo di rapinatori è entrato in azione in una filiale della Banca di Imola rinchiudendo all'interno dipendenti e clienti dell'Istituto di credito e scappando con il bottino.

L'allarme è scattato intorno mezzogiorno di oggi, giovedì 23 luglio, quando sul posto c'è stato un intervento massiccio delle forze dell'ordine che hanno circondato la zona liberando poi le persone intrappolate. La rapina è andata in scena nella banca di via Porrettana dove i primi a intervenire sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno circondato la banca armi in pugno.

Dopo la conferma che all'interno vi erano ancora persone intrappolate e possibili ostaggi dei rapinatori, è stato richiesto l'intervento anche dei carabinieri con le Api (Aliquote di primo intervento), reparti speciali dell'Arma specializzati nel gestire minacce ad alto rischio. Le forze speciali sono quindi di uscita a entrare nella banca sfondando un vetro blindato sul retro dell'Istituto che liberando così le persone intrappolate.

Si tratta di una decina di persone che i rapinatori avevano chiuso all'interno del Caveau della banca prima di dileguarsi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 ma fortunatamente non si registrano persone ferite. Per consentire il blitz, la strada è stata anche temporaneamente chiusa per un breve lasso di tempo prima che i carabinieri dessero il via libera.

Sulla dinamica esatta della rapina sono in ora in corso le indagini e gli stessi carabinieri. Secondo i primi accertamenti, in base alle testimonianze dei presenti, in azione almeno tre uomini che sono scappati con il bottino, ma non si esclude che avessero altri complici all'esterno.

Al momento si parla di un bottino di circa 50mila euro ma la cifra deve essere ancora accertata. Ricerche in corso per individuare la possibile via di fuga dei rapinatori.