Enorme incendio oggi a Foggia, fiamme all’Oasi Lago Salso: il video della colonna di fumo visibile da chilometri

Le fiamme, alimentate da un forte vento, sono diventate altissime nella zona sud di Manfredonia. Chiesto anche l’intervento del servizio aereo e dei canadair.

Un nuovo enorme incendio è divampato nel Foggiano oggi, lunedì 6 luglio. Interessando la zona dell'Oasi Lago Salso con un’altissima colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. Si tratta solo dell’ultimo di una serie di incendi che in questi giorni stanno devastano ettari di terreno in tutta la Puglia da nord a sud interessando anche alcuni camping della zona garganica. Le fiamme oggi stanno interessando l’area sud est della provincia di Foggia, la zona tra Manfredonia e Barletta, tra l’Oasi Lago Salso e Zapponeta.

Le fiamme, alimentate da un forte vento, sono diventate altissime nella tarda mattinata, intorno a mezzogiorno interessando una vasta porzione di campi immediatamente a ridosso della costa garganica. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco con vari mezzi antincendio, oltre agli addetti dell’Agenzia regionale forestale e agli uomini del servizio antincendio della Protezione Civile. Chiesto anche l’intervento del servizio aereo e dei canadair.

La stessa zona colpita era sta colpita lo scorso anno da un altro gravissimo incendi che aveva causato danni ingenti alla flora e alla fauna. Purtroppo l’incendio di oggi mette a dura prova la provincia di Foggia che già nel pomeriggio di ieri era sta colpita grave incendio che ha interessato la pineta del Lido Salpi, sempre sulla riviera sud di Manfredonia, lambendo anche un camping vicino.

Gli incendi di sterpaglie e pineta immediatamente a ridosso del campeggio hanno richiesto ore di lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile, con oltre dieci mezzi e il supporto di un elicottero, per spegnere le fiamme. “Le operazioni di spegnimento sono state condotte dai Vigili del Fuoco con il supporto di un elicottero, ARIF e il coordinamento delle strutture impegnate nella gestione dell'emergenza. La Protezione Civile conferma che non si è reso necessario procedere ad alcuno sgombero degli ospiti. La struttura è rimasta sempre in condizioni di sicurezza e tutte le persone presenti sono state costantemente monitorate dal personale addetto” hanno spiegato dal Comune di Manfredonia aggiungendo che “L'incendio è stato circoscritto e successivamente spento grazie al tempestivo intervento dei soccorritori” in serata.