Cosa ha detto Trump di Giorgia Meloni, parola per parola
Una nuova crisi diplomatica si è aperta dopo il G7 di Evian, con gli insulti che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha indirizzato oggi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante un'intervista telefonica rilasciata a Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca per La7.
È stato lui il giornalista che ha incalzato il presidente Usa sul suo incontro con Giorgia Meloni, ottenendo in risposta dichiarazioni offensive, che hanno costrettoPalazzo Chigi e tutto il governo a rispondere: "Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena". Meloni ha quindi replicato con un video sui social, dichiarandosi "allibita": "Io e l’Italia non imploriamo mai", è stata la risposta.
In un primo momento ha provato a fare domande al presidente Usa sul Medio Oriente e poi sull’Ucraina. Ma Trump si è mostrato evasivo, dicendo di volere soltanto la pace.
L'audio originale dell'intervista a Trump non è stato diffuso, come del resto prevede la normale procedura dello staff presidenziale. Possiamo leggere però la trascrizione completa del colloquio telefonico, condivisa su X dal giornalista David Parenzo. Eccola:
Trump: Ciao,
Compatangelo: Ciao, signor Presidente. Buona serata. Sono Daniele Compatangelo, corrispondente della Casa Bianca.
Trump: Prego.
Compatangelo: Ho due domande su Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l’Ucraina continua a mostrare interesse nel perseguire una futura adesione all’UE, potrebbe questo complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L’Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può porre fine a questo conflitto?
Trump: Non sono coinvolto. Vogliamo solo avere la pace. Come sta il vostro Primo Ministro? Come sta?
Compatangelo: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Che ne pensa? Che ne pensa della conversazione che avete avuto seduti sul divanetto?
Trump: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
Compatangelo: Immagino che fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei?
Trump: Probabilmente è felice che le abbia parlato! Non dovevo parlarle!
Compatangelo: Mi parla dell’incontro?
Trump: Non so cosa dire! Mi ha supplicato per avere una foto! Voleva disperatamente una foto con me. Non l’avrei fatta, ma mi ha fatto pena!
Compatangelo: Cosa ha suggerito a lei e agli Alleati europei di fare in Ucraina? Ha già provocato 8 conflitti, cosa ha suggerito loro?
Trump: Gli europei sono scarsi sull’energia e sull’immigrazione, e se non la sistemano, l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non possono sistemarla. L’immigrazione è un disastro, e l’energia, con tutti quei mulini a vento, che sono un fallimento, è un disastro. Sembri fantastico, grazie, ma devo andare.
Compatangelo: Grazie, signor Presidente.