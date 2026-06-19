Cosa ha detto Trump di Giorgia Meloni, parola per parola

Ecco la trascrizione precisa dell’intervista che Trump ha rilasciato al giornalista di La7, in cui insulta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Trump ha detto si essere stato supplicato dalla premier per una foto insieme.

Una nuova crisi diplomatica si è aperta dopo il G7 di Evian, con gli insulti che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha indirizzato oggi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante un'intervista telefonica rilasciata a Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca per La7.

È stato lui il giornalista che ha incalzato il presidente Usa sul suo incontro con Giorgia Meloni, ottenendo in risposta dichiarazioni offensive, che hanno costrettoPalazzo Chigi e tutto il governo a rispondere: "Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena". Meloni ha quindi replicato con un video sui social, dichiarandosi "allibita": "Io e l’Italia non imploriamo mai", è stata la risposta.

In un primo momento ha provato a fare domande al presidente Usa sul Medio Oriente e poi sull’Ucraina. Ma Trump si è mostrato evasivo, dicendo di volere soltanto la pace.

L'audio originale dell'intervista a Trump non è stato diffuso, come del resto prevede la normale procedura dello staff presidenziale. Possiamo leggere però la trascrizione completa del colloquio telefonico, condivisa su X dal giornalista David Parenzo. Eccola: