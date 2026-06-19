Trump contro Meloni: “Al G7 mi ha fatto pena, mi ha implorato di fare una foto con lei”

Parole durissime del Presidente Usa dopo il faccia a faccia con la Premier Meloni a margine del G7 di Evian. “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle” ha detto Trump confermando che lo strappo tra i due non si è ricucito.

Dietro strette di mano e sorrisi a favore di telecamere a margine del G7 di Evian, lo scontro tra la Premier Giorgia Meloni il Presidente Usa Donald Trump sembra più vivo che mai. A confermalo lo stesso Tycoon che oggi ha usato parole durissime contro la Presidente del Consiglio italiana, addirittura con tono di scherno. “Mi ha fatto pena, mi ha implorato di fare una foto con lei” ha rivelato infatti Trump in una telefonata mandata in onda dalla trasmissione tv “L’Aria che tira” su La7.

Lo strappo tra i due dunque non appare affatto ricucito come invece aveva tentato di comunicare Palazzo Chigi nelle scorse ore postando foto e video dei due leader sorridenti mentre conversavano su un divanetto dell’Hotel Royal di Evian al termine della sessione del G7 in Francia. Le tensioni delle ultime settimane, nel quadro della guerra in Iran, sembrano aver segnato un solco profondo tre le visioni dei due, almeno stando alle parole di Trump.

“Ci sono state diverse occasioni di confrontarci in questi due giorni” aveva detto Meloni dopo la conclusione dei lavori del G7 rivelando l’ennesimo faccia a faccia col tycoon. Un colloquio che però non sembra aver dato i suoi frutti come forse credeva la Premier italiana. "Noi siamo sempre stati amici", aveva detto la premier in inglese anche ai presenti dopo che il presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa, le aveva posto in modo allusivo la domanda "Siete di nuovo amici?", davanti cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Sono stato abbandonato", aveva detto invece Trump. "Non lo sei", gli aveva risposto sorridente di Meloni.

Ora le dure parole che riaccendono scontro. Sottolineando che non era obbligato a parlare a Meloni, Trump ha detto che, durante il colloquio, la presidente del Consiglio lo avrebbe implorato di fare una foto assieme, suscitandogli pena. Considerazioni significativa anche perché esternate senza nessuna domanda diretta da parte del giornalista e corrispondente dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo. “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle! Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!” ha detto Trump tornando poi ad accusare anche l’Europa e i leader del Vecchio continente che non lo hanno aiutato nella guerra in Medio Oriente.

“Gli europei hanno sbagliato tutto sull’energia e hanno sbagliato tutto sull’immigrazione, e se non risolvono questi problemi l’Europa non sarà mai più la stessa” ha detto Trump, concludendo: “Probabilmente non riusciranno a risolverli. L’immigrazione è un disastro e l’energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro”.

La prima reazione del Governo italiano alle parole di Trump arriva per bocca di Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio che ha dichiarato: "I deliri di Trump su Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti rivolti ai leader europei. Non si capisce se per volontà o per inettitudine sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Con le sue uscite inopportune è riuscito nel non facile intento di rendere gli Usa invisi all'intero continente europeo, danneggiando non solo l'Europa ma soprattutto gli Stati Uniti"