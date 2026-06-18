Attualità
Video thumbnail

Enorme incendio al casello di Riccione in A14, autocisterna a fuoco coinvolge anche le auto: due feriti

Il rogo è divampato intorno alle 12:30 e ha innescato un’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il grosso incendio si è originato da un’autocisterna che ha sbandato capovolgendosi e sversando parte del contenuto di liquido infiammabile sulla strada.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Antonio Palma
Immagine

Momenti di paura oggi al casello autostradale di Riccione sulla A14 a causa di un enorme incendio che si è sviluppato da un'autocisterna carica di carburante che si è ribaltata e ha preso fuoco coinvolgendo anche alcune auto che erano ferme al pedaggio. Due le persone ferite tra cui il conducente dello stesso camion e un automobilista di una delle auto interessate, fortunatamente nessuno dei due in maniera grave. Il rogo è divampato intorno alle 12:30 e ha innescato un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e costretto a chiudere l'intero casello.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco anche dalle province vicine che fortunatamente sono riuscite a spegnere le fiamme prima che si propagassero ulteriormente alle vicine strutture e alla vegetazione che è stata comunque interessata dalle fiamme. Gli operatori della Polizia Stradale hanno immediatamente interdetto l'accesso al casello per evitare che altri automobilisti fossero interessati e rimanessero bloccati.

Il rogo fortunatamente è stato poi definitivamente estinto e posto sotto controllo ma solo dopo le 15:00 quando è stata dichiarata alla fine dell'emergenza. L'accesso al casello autostradale è rimasto però contemporaneamente interdetto per consentire le necessarie operazioni di bonificare della zona.

Leggi anche
Auto contro camion sull'A22, un morto e un ferito grave: la vittima è il 27enne Matteo Buoninconti

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il grosso incendio si sarebbe originato proprio dall'autocisterna che, per motivi ancora da accertare, alla fine della rampa di immissione ha sbandato capovolgendosi e sversando parte del contenuto di liquido infiammabile sulla strada. A questo. A questo punto si è originato l'incendio che ha distrutto completamente il camion e interessato le due vetture ferme al casello, anche queste completamente carbonizzate.

Immagine

Ora che la situazione di emergenza è stata risolta, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutte le forze dell'ordine e ai soccorritori che sono intervenuti sul posto con assoluta prontezza e coordinazione per gestire la situazione. Un grazie immenso va ai Vigili del fuoco, i primi a lottare contro il tempo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'intera area circostante. Il mio riconoscimento va altrettanto ai sanitari del 118, intervenuti per prestare i soccorsi necessari, alla Polizia stradale, ai Carabinieri e alla nostra Polizia locale, che hanno lavorato in sinergia per gestire la complessa viabilità e garantire l'incolumità di tutti ha dichiarato la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, aggiungendo: Grazie a questo straordinario sforzo collettivo, la viabilità locale su via Berlinguer è già stata ripristinata. Al momento, l'accesso al casello autostradale resta temporaneamente interdetto per consentire il completamento delle necessarie operazioni di bonifica.

Sulla dinamica dell' incidente sono ancora in corso le operazioni della polizia che tra le ipotesi non esclude lo scoppio di uno pneumatico. Al momento autostrade per l'Italia, che gestisce il tratto, raccomanda per chi deve entrare o uscire in A14 a Riccione di affidarsi ai caselli di Rimini sud e cattolica

Immagine
Live
maturità
2026
Maturità 2026, conclusa la prima prova: tra le tracce Calabresi, Pavese, Brancati e Saragat
Prima Prova Maturità 2026: le foto delle tracce di oggi
Prima Prova Maturità 2026: le foto delle tracce di oggi
Di cosa parla la poesia di Cesare Pavese alla Maturità 2026 tratta da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
Di cosa parla la poesia di Cesare Pavese alla Maturità 2026 tratta da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
Di cosa parla “Alzarsi all’alba” di Mario Calabresi alla Maturità 2026: “Nato da un incontro con studenti”
Di cosa parla “Alzarsi all’alba” di Mario Calabresi alla Maturità 2026: “Nato da un incontro con studenti”
Chi è Giuseppe Saragat e di cosa parla il discorso sull'Assemblea Costituente uscito alla Maturità 2026
Chi è Giuseppe Saragat e di cosa parla il discorso sull'Assemblea Costituente uscito alla Maturità 2026
Chi è Vitaliano Brancati, l’autore de "I piaceri" scelto per l’analisi del testo alla Maturità 2026
Chi è Vitaliano Brancati, l’autore de "I piaceri" scelto per l’analisi del testo alla Maturità 2026
Tutti i temi: le tracce di tipologia A, B e C
Tipologia A, Cesare Pavese e Vitaliano Brancati
Tipologia B: Saragat, Bianucci e Furedi
Tipologia C: Husmann e Calabresi
Gemini ha risolto la prima prova in appena 3 minuti: le risposte dell’IA a tutte le tracce
Ci cosa parla il brano sui confini
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views