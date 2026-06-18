Enorme incendio al casello di Riccione in A14, autocisterna a fuoco coinvolge anche le auto: due feriti

Il rogo è divampato intorno alle 12:30 e ha innescato un’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il grosso incendio si è originato da un’autocisterna che ha sbandato capovolgendosi e sversando parte del contenuto di liquido infiammabile sulla strada.

Momenti di paura oggi al casello autostradale di Riccione sulla A14 a causa di un enorme incendio che si è sviluppato da un'autocisterna carica di carburante che si è ribaltata e ha preso fuoco coinvolgendo anche alcune auto che erano ferme al pedaggio. Due le persone ferite tra cui il conducente dello stesso camion e un automobilista di una delle auto interessate, fortunatamente nessuno dei due in maniera grave. Il rogo è divampato intorno alle 12:30 e ha innescato un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e costretto a chiudere l'intero casello.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco anche dalle province vicine che fortunatamente sono riuscite a spegnere le fiamme prima che si propagassero ulteriormente alle vicine strutture e alla vegetazione che è stata comunque interessata dalle fiamme. Gli operatori della Polizia Stradale hanno immediatamente interdetto l'accesso al casello per evitare che altri automobilisti fossero interessati e rimanessero bloccati.

Il rogo fortunatamente è stato poi definitivamente estinto e posto sotto controllo ma solo dopo le 15:00 quando è stata dichiarata alla fine dell'emergenza. L'accesso al casello autostradale è rimasto però contemporaneamente interdetto per consentire le necessarie operazioni di bonificare della zona.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il grosso incendio si sarebbe originato proprio dall'autocisterna che, per motivi ancora da accertare, alla fine della rampa di immissione ha sbandato capovolgendosi e sversando parte del contenuto di liquido infiammabile sulla strada. A questo. A questo punto si è originato l'incendio che ha distrutto completamente il camion e interessato le due vetture ferme al casello, anche queste completamente carbonizzate.

Ora che la situazione di emergenza è stata risolta, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutte le forze dell'ordine e ai soccorritori che sono intervenuti sul posto con assoluta prontezza e coordinazione per gestire la situazione. Un grazie immenso va ai Vigili del fuoco, i primi a lottare contro il tempo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'intera area circostante. Il mio riconoscimento va altrettanto ai sanitari del 118, intervenuti per prestare i soccorsi necessari, alla Polizia stradale, ai Carabinieri e alla nostra Polizia locale, che hanno lavorato in sinergia per gestire la complessa viabilità e garantire l'incolumità di tutti ha dichiarato la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, aggiungendo: Grazie a questo straordinario sforzo collettivo, la viabilità locale su via Berlinguer è già stata ripristinata. Al momento, l'accesso al casello autostradale resta temporaneamente interdetto per consentire il completamento delle necessarie operazioni di bonifica.

Sulla dinamica dell' incidente sono ancora in corso le operazioni della polizia che tra le ipotesi non esclude lo scoppio di uno pneumatico. Al momento autostrade per l'Italia, che gestisce il tratto, raccomanda per chi deve entrare o uscire in A14 a Riccione di affidarsi ai caselli di Rimini sud e cattolica