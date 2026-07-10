Iran, la guerra in diretta: “Traffico a Hormuz prosegue nonostante i raid”, Israele: “Teheran ha piano per uccidere Trump”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 10 luglio in tempo reale. Secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Usa e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli USA informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell’Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump."Sono il primo della lista", ha detto Trump parlando in Turchia. Intanto il tycoon e il premier israeliano Benjamin Netanyahu hanno concordato di mantenere il "coordinamento tra i due Paesi". Oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del leader supremo del Paese Ali Khamenei, che è stato sepolto.
Al Jazeera: "Traffico a Hormuz prosegue nonostante la ripresa delle ostilità"
Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz prosegue nonostante la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Secondo i dati delle società di tracciamento Kpler e Lseg, negli ultimi giorni almeno cinque metaniere per il trasporto di gas naturale liquefatto (Gnl) in navigazione senza carico hanno attraversato lo stretto, una delle principali arterie mondiali per il commercio di petrolio e gas. Tra queste figurano la GasLog Shanghai, controllata dalla compagnia di navigazione greca GasLog, e le unità Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara e Al Rayyan, collegate a QatarEnergy. Parallelamente, il ministro dei Trasporti giapponese Yasushi Kaneko ha reso noto che 22 navi legate al Giappone hanno lasciato il Golfo Persico tra il 7 e il 9 luglio, incluse sei superpetroliere per il trasporto di greggio che hanno attraversato lo Stretto di Hormuz. Restano così soltanto quattro navi giapponesi nell'area del Golfo. Le informazioni indicano che, pur in un contesto di forte tensione militare, il traffico commerciale attraverso il passaggio strategico continua, anche se gli operatori del settore mantengono alta l'attenzione per i rischi alla sicurezza della navigazione.
Guerra Iran, prezzo del petrolio stabile in avvio a 72 dollari
Prezzo del petrolio stabile all'avvio dei mercati mentre si attendono sviluppi sul confronto fra Usa e Iran. Il greggio Wti del Texas passa di mano a 72 dollari al barile con una variazione frazionale (+0,01%). Poco mosso anche il Brent a 76 dollari (+0,3%).
Iran, media: "Israele vuole unirsi a nuovi attacchi e attende il via libera di Trump"
Secondo l'emittente pubblica israeliana Kan, alcuni ambienti in Israele vorrebbero unirsi all'escalation tra Stati Uniti e Iran e riprendere gli attacchi, ma sarebbero in attesa del via libera del presidente statunitense Donald Trump. Il servizio, che non cita fonti, ha affermato che funzionari dello stato ebraico ritengono che gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran continueranno anche nei prossimi giorni. Allo stesso modo, il New York Post ha citato una fonte israeliana secondo cui Israele sarebbe interessato a partecipare a eventuali futuri attacchi e a riprendere pienamente la guerra. "Siamo disposti a farlo di nuovo, se necessario", avrebbe dichiarato la fonte, che ha aggiunto che, pur non essendo Israele "desideroso di tornare ai giorni in cui la popolazione doveva rifugiarsi nei bunker", non vuole "ignorare quello che sta accadendo in Iran". "Quindi, se questo sarà il prezzo che dovremo pagare, saremo pronti ad affrontare questa situazione", ha concluso.
"Usa ancora impegnati nei colloqui con l'Iran sul nucleare"
Stati Uniti e Iran continuano a portare avanti negoziati tecnici sulle questioni nucleari nell'ottica di una soluzione diplomatica. Lo ha dichiarato un funzionario americano alla Cnn nonostante la ripresa di attacchi reciproci. "Gli Stati Uniti restano impegnati a trovare una soluzione e i colloqui tecnici proseguono. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare", ha affermato. Il memorandum d'intesa, ha aggiunto il funzionario, è "basato sui risultati" e le azioni dell'Iran "rappresentano un mancato raggiungimento degli obiettivi a un livello inaccettabile". "Gli attacchi dell'Iran contro navi innocenti sono atti di terrorismo", ha aggiunto il funzionario.
Sepolto Khamenei: "È stato il funerale più grande della storia mondiale"
I media iraniani hanno affermato che oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del defunto leader supremo del Paese Ali Khamenei, che è stato sepolto. Lo scrive Sky News Uk. Secondo le prime stime, l'agenzia di stampa Fars News Agency ha affermato che si è trattato del "funerale più grande della storia mondiale". Il funerale si è protratto per sei giorni, con un breve tratto in territorio iracheno.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 10 luglio
Il traffico a Hormuz quasi completamente fermo dopo i raid nel Golfo tra Usa e Iran. Il Wall Street Journal ritiene che Israele ha condiviso con gli USA informazioni di intelligence che indicano un nuovo piano dell’Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Intanto il tycoon e il premier israeliano Benjamin Netanyahu hanno concordato di mantenere il "coordinamento tra i due Paesi". Finiti i lunghi funerali del leader supremo del Paese Ali Khamenei: media iraniani dicono che hanno partecipato oltre 40 milioni di persone.