Iran, la guerra in diretta: “Traffico a Hormuz prosegue nonostante i raid”, Israele: “Teheran ha piano per uccidere Trump”

Secondo l'emittente pubblica israeliana Kan, alcuni ambienti in Israele vorrebbero unirsi all'escalation tra Stati Uniti e Iran e riprendere gli attacchi, ma sarebbero in attesa del via libera del presidente statunitense Donald Trump. Il servizio, che non cita fonti, ha affermato che funzionari dello stato ebraico ritengono che gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran continueranno anche nei prossimi giorni. Allo stesso modo, il New York Post ha citato una fonte israeliana secondo cui Israele sarebbe interessato a partecipare a eventuali futuri attacchi e a riprendere pienamente la guerra. "Siamo disposti a farlo di nuovo, se necessario", avrebbe dichiarato la fonte, che ha aggiunto che, pur non essendo Israele "desideroso di tornare ai giorni in cui la popolazione doveva rifugiarsi nei bunker", non vuole "ignorare quello che sta accadendo in Iran". "Quindi, se questo sarà il prezzo che dovremo pagare, saremo pronti ad affrontare questa situazione", ha concluso.