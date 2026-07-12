Enorme incendio nel pub intrappola i clienti: almeno 27 morti nel rogo a Bangkok

Drammatiche le immagini riprese dall’esterno del locale del distretto di Chatuchak con gente in fuga disperata e vere e proprie lingue di fuoco che invadono il marciapiede soffiando fin quasi sulla strada come una fiamma ossidrica.

Almeno 27 persone sono morte in un terribile incendio che ha devastato un pub ristorante di Bangkok pieno di clienti. La tragedia poco prima della mezzanotte ora locale, intorno alle 19:00 in Italia, quando le fiamme ben presto sono andate fuori controllo intrappolando decine di persone all'interno del Rong Beer Na Lat Phrao. Drammatiche le immagini riprese dall'esterno del locale del distretto di Chatuchak con gente in fuga disperata e vere e proprie lingue di fuoco che invadono il marciapiede soffiando fin quasi sulla strada come una fiamma ossidrica.

Nei video diffusi sui social si vedono colonne di fumo che fuoriescono sia dalla porta d'ingresso sia dalle finestre del pub che si trova nella zona nord della capitale thailandese ed è descritto dai media locali come molto frequentato. Il Primo Ministro Anutin Charnvirakul ha dichiarato ai giornalisti sul posto che almeno 27 persone sono morte ma diverse altre sono state ricoverate in ospedale, alcune in gravi condizioni, assicurando che sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto ma che per ora non ci sono certezze.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che infine sono riuscite a domare le fiamme in circa mezz'ora quando ormai però il locale era già completamente distrutto e all'intero giacevano i corpi di oltre venti persone. Le foto scattate all'interno del bar dopo lo spegnimento dell'incendio, infatti, mostrano l'edificio completamente carbonizzato e annerito da fumo e fiamme compresi tavoli, sedie e pareti.

Lo stesso Anutin ha raccontato che molte delle vittime sono state trovate nei bagni, sul retro del pub, dove forse pensavano di poter fuggire. Si ritiene che, durante l'incendio e l'interruzione di corrente, i clienti non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni, finendo per morire soffocati dal fumo e dalle ustioni. Il Primo ministro ha raccontato inoltre che un musicista che si stava esibendo nel pub gli ha riferito di aver visto del fumo uscire da un interruttore automatico vicino al palco prima che saltasse la corrente, poi si è sentita un'esplosione e un denso fumo ha rapidamente invaso il locale.