Terremoto Venezuela oggi 25 giugno. Scossa di magnitudo 7.5: palazzi crollati, 32 morti. “Non ci sono vittime italiane”

Una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela causando vittime e gravi danni in diverse aree del Paese. Secondo i dati diffusi dall'Usgs, le scosse più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 morti e oltre 700 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie.

La situazione più critica viene segnalata nello stato di La Guaira, dove numerosi edifici sono crollati e diversi incendi sono scoppiati a causa di fughe di gas. Danni pesanti anche nella capitale: l'aeroporto internazionale ha sospeso i voli dopo il cedimento di alcune strutture e le reti telefoniche hanno subito forti interruzioni, complicando le operazioni di emergenza. Migliaia di persone si sono riversate in strada in cerca di sicurezza.

La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e invitato la popolazione a mantenere la calma, riferendo che alle scosse principali sono seguite numerose repliche. Gli Stati Uniti hanno offerto assistenza alle autorità venezuelane, mentre l'ambasciatore De Vito fa sapere: "Non risultano vittime italiane".