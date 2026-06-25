Terremoto Venezuela oggi 25 giugno. Scossa di magnitudo 7.5: palazzi crollati, 32 morti. “Non ci sono vittime italiane”

Una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela causando vittime e gravi danni in diverse aree del Paese. Secondo i dati diffusi dall'Usgs, le scosse più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 morti e oltre 700 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie.
La situazione più critica viene segnalata nello stato di La Guaira, dove numerosi edifici sono crollati e diversi incendi sono scoppiati a causa di fughe di gas. Danni pesanti anche nella capitale: l'aeroporto internazionale ha sospeso i voli dopo il cedimento di alcune strutture e le reti telefoniche hanno subito forti interruzioni, complicando le operazioni di emergenza. Migliaia di persone si sono riversate in strada in cerca di sicurezza.
La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e invitato la popolazione a mantenere la calma, riferendo che alle scosse principali sono seguite numerose repliche. Gli Stati Uniti hanno offerto assistenza alle autorità venezuelane, mentre l'ambasciatore De Vito fa sapere: "Non risultano vittime italiane".
Trump: "Gli Stati Uniti pronti ad aiutare"
Il presidente americano Donald Trump ha offerto l'aiuto degli Stati Uniti al Venezuela dopo le violente scosse che hanno colpito il Paese. "Gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare", ha scritto Trump su Truth Social, spiegando di aver dato indicazioni alle agenzie del governo per prepararsi a un eventuale intervento rapido. Il presidente Usa ha definito i terremoti "di enorme portata" e ha aggiunto: "Le prime notizie non sono buone", assicurando che Washington sarà al fianco della popolazione venezuelana.
Il primo bilancio del terremoto in Venezuela: 32 morti e 700 feriti
È di almeno 32 morti e 700 feriti il primo bilancio del terremoto: a renderlo noto è stata la presidente a interim Delcy Rodriguez.
Ministro Tajani: "Italia pronta a prestare assistenza, attivare il meccanismo Ue"
L'Italia segue da vicino la situazione in Venezuela dopo il violento terremoto che ha colpito il Paese. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che l'Unità di crisi della Farnesina, l'ambasciata italiana e il consolato generale a Caracas sono operativi per verificare le condizioni dei connazionali e fornire assistenza. "Seguo con attenzione l'evoluzione della situazione dopo il violento terremoto che ha colpito il Venezuela", ha scritto Tajani su X, esprimendo "solidarietà" alla presidente ad interim Delcy Rodriguez e "vicinanza dell'Italia al popolo venezuelano". Il ministro ha aggiunto che sono ancora in corso le verifiche sui danni e sulle vittime: "Siamo pronti a prestare supporto e chiederemo all'Ue di attivare il meccanismo di protezione civile".
Ambasciatore De Vito: "Non risultano vittime italiane in Venezuela"
"Al momento non ci risultano vittime tra i nostri connazionali, ma le loro abitazioni sono risultate danneggiate o addirittura distrutte. Insieme con il consolato generale a Caracas e il consolato a Maracaibo stiamo verificando le condizioni dei nostri connazionali", ha spiegato l'ambasciatore De Vito. "Sono in contatto con il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che ha subito proposto all'Unione europea di attivare il meccanismo della protezione civile".