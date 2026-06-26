Terremoto in Venezuela, cooperante a Caracas: “Qui manca tutto, ho visto persone disperate e bambini sconvolti”

Il racconto da Caracas di Rhaimart Yaracuy, responsabile progetti della Fondazione AVSI in Venezuela: “Dopo il terremoto ci sono famiglie che hanno perso ogni cosa, qui manca tutto. Ora inizia una fase difficile, le persone hanno bisogno di sapere che non sono sole”.

"È un momento di paura e incertezza, di telefonate per sapere se i nostri cari stanno bene. C'è chi non ha più i propri cari perché sono dispersi o morti, ci sono famiglie che hanno sofferto perdite molto gravi. Hanno perso la loro casa, il loro rifugio e la loro tranquillità".

A raccontare la situazione che tanti stanno vivendo in Venezuela è Rhaimart Yaracuy, responsabile progetti della Fondazione AVSI nel Paese. La testimonianza, raccontata in alcuni audio inoltrati su Whatsapp, è stata condivisa con Fanpage.it dalla Fondazione. La donna si trovava nella sua casa di Caracas, la capitale del Paese, situata non lontano dall'epicentro del sisma.

"In questo momento a tanti mancano cibo, acqua, articoli per l'igiene, un posto per dormire sicuri, assistenza psicosociale, informazioni e accompagnamento", spiega ancora Yaracuy.

Nel momento in cui stiamo scrivendo il bilancio delle vittime del terremoto che mercoledì 24 giugno ha colpito il Venezuela è salito a 589 vittime e 2.980 feriti. Le due scosse registrate, una di magnitudo 7.2 e 7.5, hanno avuto effetti devastanti in varie zone.

"Intorno a me c'è molta angoscia, ma anche solidarietà. – prosegue – Ho in mente l’immagine di mia madre che ieri ha abbracciato una signora anziana che è sola perché il suo unico figlio è all’estero. Penso a lei, a come si sente, agli anziani, alle donne incinte, alle persone disabili e a tutti quelli che avevano già condizioni difficili prima di questa emergenza".

Il Venezuela è in crisi da tempo, con gravi problemi economici e sociali. E ora gli ospedali sono al collasso, mancano ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso con reparti di emergenza improvvisati, spesso anche per strada.

"Ho visto persone disperate, bambini sconvolti, anziani soli fino a tarda notte e alla mattina successiva. Alcuni si sono messi a dormire nei parcheggi vicino a dove abito", aggiunge ancora Yaracuy. Anche scuole e Chiese sono diventate rifugi per persone che non possono rientrare nelle case danneggiate dal sisma.

"A causa dell'emergenza umanitaria in Venezuela, la preparazione per dare risposta a eventi come questo è molto limitata", dice ancora la cooperante. "Le persone, con ciò che possono e in una maniera abbastanza precaria, stanno cercando di aiutare i servizi di emergenza a soccorrere chi è in difficoltà", prosegue.

Fondazione AVSI, organizzazione non governativa nata nel 1972 e accreditata presso l’Onu e la Ue, opera in Venezuela dal 2000 assistendo, in particolare, la popolazione più vulnerabile con progetti educativi, il sostegno a distanza e interventi di assistenza alimentare.

"Sappiamo che ora inizia una fase difficile, quella della ricostruzione e della ripresa, e le persone devono di sapere che non sono sole. – conclude Yaracuy – Noi di Fondazione Avsi ci stiamo mobilizzando per stare vicino a chi ne ha più bisogno".