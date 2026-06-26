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Terremoto in Venezuela, aumenta il bilancio delle vittime, 235 morti, anche un italiano: news in diretta

Le notizie sulle conseguenze delle due potenti scosse di terremoto che mercoledì hanno colpito il Venezuela. Al momento l’ultimo bilancio delle vittime parla di 235 morti accertati ma all’appello mancano migliaia di persone.

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26 Giugno 2026, 07:46
A cura di Susanna Picone
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Le notizie in diretta di oggi, venerdì 26 giugno, sui terremoti che hanno colpito il Venezuela., Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 235. Lo ha dichiarato il ministero della Salute di Caracas. I feriti sono oltre 1500 e migliaia i dispersi. La Farnesina ha diffuso una nota ufficiale confermando che tra le vittime accertate figura un cittadino italiano.

07:50

I dispersi in Venezuela dopo il terremoto sono oltre 36mila

Secondo l'ultimo bilancio diffuso, sono 36.044 ancora i dispersi dopo il devastante terremoto in Venezuela. Lo riferisce il sito creato per assistere le persone in difficoltà.

A cura di Susanna Picone
07:46

Terremoto in Venezuela, aumenta il bilancio delle vittime

Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 235. Lo ha dichiarato il ministero della Salute di Caracas. I feriti sono oltre 1500 e migliaia i dispersi. La Farnesina ha diffuso una nota ufficiale confermando che tra le vittime accertate figura un cittadino italiano.

A cura di Susanna Picone
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