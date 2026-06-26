Terremoto in Venezuela, aumenta il bilancio delle vittime, 235 morti, anche un italiano: news in diretta

Le notizie in diretta di oggi, venerdì 26 giugno, sui terremoti che hanno colpito il Venezuela., Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 235. Lo ha dichiarato il ministero della Salute di Caracas. I feriti sono oltre 1500 e migliaia i dispersi. La Farnesina ha diffuso una nota ufficiale confermando che tra le vittime accertate figura un cittadino italiano.
I dispersi in Venezuela dopo il terremoto sono oltre 36mila
Secondo l'ultimo bilancio diffuso, sono 36.044 ancora i dispersi dopo il devastante terremoto in Venezuela. Lo riferisce il sito creato per assistere le persone in difficoltà.
Terremoto in Venezuela, aumenta il bilancio delle vittime
Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 235. Lo ha dichiarato il ministero della Salute di Caracas. I feriti sono oltre 1500 e migliaia i dispersi. La Farnesina ha diffuso una nota ufficiale confermando che tra le vittime accertate figura un cittadino italiano.