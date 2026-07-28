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Terremoto oggi in Giappone, scossa di magnitudo 7.1: emesso allarme tsunami, previste onde alte fino a 1 metro

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito oggi il sud del Giappone, nell’area di Kumamoto: emesso un allarme tsunami. “Sono previste onde fino a 1 metro”.
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A cura di Ida Artiaco
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Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito oggi il sud del Giappone, nell'area di Kumamoto. È successo alle 16.27 ora locale (7.27 ora italiana), con ipocentro a 10 km di profondità. Lo riferisce l'Agenzia meteorologica nazionale, che ha emesso un allarme tsunami. "Sono previste onde fino a 1 metro. Chi si trova vicino a zone costiere, fiumi o laghi deve evacuare immediatamente verso zone più elevate", si legge nella comunicazione.

L'agenzia ha precisato che l'allerta riguarda la vicina baia di Ariake, sulla costa occidentale di Kumamoto, a circa 900 chilometri a sud-ovest di Tokyo. Attenzione anche alle regioni di Kumamoto, Nagasaki orientale, Fukuoka meridionale e Saga meridionale.

La scossa ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a sette, sulla scala di intensità sismica giapponese (Shindo), ha aggiunto l'agenzia, mentre il Centro di allerta tsunami del Pacifico degli Stati Uniti ha dichiarato che non sussiste alcun rischio di tsunami al di fuori delle coste locali giapponesi.

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L'Autorità nazionale per la regolamentazione nucleare ha dichiarato che il terremoto non ha provocato "anomalie" nelle tre centrali nucleari vicine.

Un terremoto di magnitudo 7.2 aveva già colpito il Giappone settentrionale il 25 giugno scorso, senza tuttavia causare morti o danni importanti. D'altronde, si tratta di uno dei paesi con maggiore attività sismica al mondo, trovandosi sopra quattro importanti placche tettoniche lungo il margine occidentale della "Cintura di fuoco" del Pacifico. Ancora, il 20 aprile di quest'anno, una scossa di magnitudo 7.7 ha colpito il nord del paese, ferendo almeno 10 persone e facendo tremare i grandi edifici a Tokyo. Ciò ha spinto le autorità a emettere un avviso speciale che mette in guardia contro il rischio accresciuto di terremoti di magnitudo 8.0 o superiore. La stessa Kumamoto fu colpita da un terremoto devastante nel 2016, che causò oltre 50 morti, 1.800 feriti e danni o distruzioni a decine di migliaia di abitazioni.

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