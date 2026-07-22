Terremoto oggi in Umbria, sisma di magnitudo 3 con epicentro a Campello sul Clitunno: paura tra la popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi alle 13:20 con epicentro a Campello sul Clitunno (Perugia) e ad una profondità di 7.3 chilometri: avvertita a Spoleto e fino a Rieti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 13:20 di oggi, mercoledì 22 luglio, con epicentro a Campello sul Clitunno (Perugia) e ad una profondità di 7.3 chilometri. Lo ha comunicato l'Ingv.

Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione come emerge dalle testimonianze degli utenti sui social network. In particolare, segnalazioni sono arrivate da Spoleto e da Rieti, nel Lazio. Non si registrano al momento danni a cose o persone.

La notizia è stata anche confermata sui social dall'Osservatorio Meteo-Sismico dei Carabinieri: "Scossa di terremoto di Ml 3.0 con epicentro nella zona di Campello sul Clitunno (PG) in Umbria. Ipocentro superficiale, a circa 7,3 m di profondità, evento avvertito dalla popolazione in zona epicentrale e in diverse zone della bassa Valnerina e Valle Umbra", si legge nella comunicazione.

La scossa delle 13:20 è stata preceduta da un primo terremoto registrato alle 12:40, di magnitudo 2.1 con epicentro a Sellano, comune nella provincia di Perugia.