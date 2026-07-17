Potente terremoto di magnitudo 7.3 oggi in Messico, scatta allerta tsunami: persone in strada ed evacuazioni

Il terremoto in Messico ha avuto epicentro lungo la costa del Pacifico ed è stato distintamente avvertito anche in Guatemala e al El Salvador dove diverse persone si sono riversate in strada e gli edifici sono stati evacuati.

Un potente terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito oggi il Messico con epicentro nelle acque al largo della Costa del Pacifico facendo scattare un'allerta Tsunami per le aree costiere. Il Sisma è stato registrato alle 8:48 ora locale di venerdì 17 luglio, le 16:48 ora italiana, ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione sia in Messico sia nel vicino Guatemala che a El Salvador, dove diverse persone si sono riversate in strada e diversi edifici sono stati evacuati per precauzione.

L'epicentro del fenomeno sismico a pochi chilometri al largo dalla costa del Chiapas, nel Sud del Messico, non lontano dal confine del Guatemala con ipocentro a una profondità di circa 10 km. Il terremoto in Messico ha colpito infatti Puerto Madero, un importante porto sul Pacifico e città di pescatori situata a circa 13 km dal confine con il Guatemala.

Il Sisma ha fatto scattare un allerta Tsunami per alcune zone del Pacifico più vicine all'epicentro del terremoto. Secondo l'United States Geological Survey, sono possibili "onde di tsunami pericolose" per le coste situate entro 300 km dall'epicentro del terremoto. Secondo il sistema di allerta tsunami statunitense, in alcune zone costiere del Guatemala e del Messico potrebbero verificarsi onde di tsunami fino a 1 metro sopra il livello della marea. Secondo le previsioni, onde inferiori potrebbero colpire le coste di Colombia, Costa Rica ed Ecuador, nonché di El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama e Perù.

Secondo l'agenzia di sismologia messicana, dopo il terremoto più potente, nella stessa zona sono state registrate altre scosse di assestamento, tutte di minore intensità ma con magnitudo importanti pari c 5.2, 4.5 e 6.1 della scala Richter

Al momento Fortunatamente non vengono segnalate danni importanti e persone colpite. Il governatore dello stato messicano meridionale di Oaxaca ha affermato che il terremoto è stato avvertito con "intensità moderata" nella capitale dello stato e che nell'immediato non sono stati segnalati danni gravi.

Anche il presidente guatemalteco Bernardo Arevalo ha detto che "Finora non ci sono vittime e stiamo monitorando la situazione minuto per minuto", aggiungendo: "Invito la popolazione a mantenere la calma e a seguire le raccomandazioni per questi casi".