Terremoto oggi a Messina: scossa di magnitudo 3.7 tra Reggio Calabria e lo Stretto

La scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita alle 17:46 nello Stretto di Messina, tra Reggio Calabria e Messina, a 10 km di profondità. Evento avvertito localmente, ma senza danni segnalati.

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, 4 luglio 2026 alle ore 17:46, nello Stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. Secondo i dati rivisti diffusi dall’INGV, il sisma ha raggiunto una magnitudo ML 3.7, con ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 chilometri.

L'’evento si inserisce in un’area da sempre ad alta sismicità, caratterizzata da una forte attività legata alla complessa interazione tra le principali placche tettoniche del Mediterraneo e alla presenza di numerose faglie attive. Il settore dello Stretto e più in generale il Tirreno meridionale sono interessati con frequenza da scosse di varia intensità, spesso avvertite dalla popolazione ma raramente associate a danni significativi.

Negli ultimi mesi non sono mancati episodi sismici nella più ampia area eoliana e tirrenica. Lo scorso marzo, una scossa di magnitudo sempre 3.7 aveva interessato la zona delle Isole Eolie, con epicentro in mare e avvertimento nei centri di Leni e Malfa. Nello stesso periodo si è registrato anche uno sciame sismico più intenso tra Alicudi e il Tirreno meridionale, con eventi fino a magnitudo 4.6 e diverse repliche, che avevano riportato l’attenzione sulla dinamicità dell’area.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose per l’evento odierno, ma la scossa è stata avvertita in diverse località della costa siciliana e calabrese generando qualche apprensione tra la popolazione.