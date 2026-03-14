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Terremoto oggi nel messinese, scossa di magnitudo 3.7 in mare avvertita alle Isole Eolie

Il sisma si è verificato alle 19 e 25 di oggi con epicentro in mare a una profondità di 21 chilometri. La scossa è stata avvertita soprattutto nelle località di Leni e Malfa, sulle Isole Eolie, in provincia di Messina.
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A cura di Davide Falcioni
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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 si è verificata nel pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, alle 19 e 25, nella zona delle Isole Eolie, in provincia di Messina. Il sisma, con epicentro in mare e ipocentro a 21 chilometri di profondità, è stato avvertito dalla popolazione soprattutto nei centri abitati di Leni e Malfa, distanti rispettivamente 17 e 19 chilometri.

L’arcipelago delle Eolie è classificato come una zona ad alta pericolosità sismica, a causa della complessa interazione tettonica tra la placca africana e quella euroasiatica e della presenza di numerosi sistemi di faglie attive, oltre alla natura vulcanica delle isole.

Storicamente, l'area è stata teatro di eventi significativi: tra i più rilevanti si ricorda il terremoto del 15 aprile 1978 (magnitudo 6.1), che causò gravi danni nel messinese e nelle isole, e il più recente sisma del 6 settembre 2002 (magnitudo 5.9), localizzato al largo di Palermo ma originato dai medesimi complessi tettonici del Tirreno meridionale. Più recentemente, nel dicembre 2022, una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro nei pressi di Stromboli aveva attivato i sistemi di monitoraggio a causa di un piccolo tsunami generato da un distacco franoso, confermando la dinamicità e la fragilità dell'intero settore settentrionale della Sicilia.

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