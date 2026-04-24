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Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 3.3: avvertita da Sant’Agata di Militello a Capo d’Orlando

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata oggi alle 14:49 lungo la costa nord-orientale della Sicilia, nel Messinese. Secondo l’INGV, il sisma ha avuto una profondità di 5.7 chilometri ed è stato avvertito in diversi comuni della costa, da Sant’Agata di Militello a Capo d’Orlando.
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A cura di Biagio Chiariello
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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata oggi, venerdì 24 aprile, alle 14:49 lungo la costa siciliana nord-orientale, in provincia di Messina.

Secondo i dati rivisti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una profondità di 5.7 chilometri, con epicentro localizzato nell’area della costa tirrenica nord-orientale siciliana. Al primo sisma ha fatto seguito una seconda scossa di magnitudo 2.3, rilevata alle 15:03, con stesso epicentro e una profondità sempre di 6 km.

La scossa, seppur di lieve entità, è stata avvertita in diverse zone del Messinese, soprattutto nei comuni più vicini alla fascia costiera, da Sant'Agata di Militello a Capo d'Orlando.

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Nelle ultime settimane la provincia di Messina è stata interessata da diversi eventi sismici di lieve e media intensità. Il 21 marzo una scossa sempre di magnitudo 3.3 era stata registrata alle 19:04 con epicentro a 2 chilometri da Castel di Lucio e una profondità di 21 chilometri.

Pochi giorni prima, il 14 marzo, un altro terremoto di magnitudo 3.7 aveva interessato la zona delle Isole Eolie alle 19:25. In quel caso l’epicentro era stato localizzato in mare, con ipocentro a 21 chilometri di profondità, e il sisma era stato avvertito soprattutto nei centri abitati di Leni e Malfa.

Una sequenza che conferma l’elevata attività sismica dell’area dello Stretto e della fascia nord-orientale della Sicilia, tra le zone più monitorate del Paese per la frequente presenza di terremoti anche di bassa intensità.

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