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Terremoto oggi a Forlì, due scosse di magnitudo 3.2 con epicentro a Meldola: avvertite in tutta la provincia

Il primo terremoto è stato registrato dai sismografi dell’Ingv alle ore 01:51 di oggi, lunedì 1 giugno, il secondo terremoto invece alle 7.58 con stesso epicentro nel comune di Meldola. Le scosse sismiche avvertite in tutto il Forlivese e anche a Cesena con molte persone svegliate di soprassalto.
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A cura di Antonio Palma
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Un terremoto di magnitudo 3.2 nella notte tra domenica e lunedì e un altro nella mattinata di oggi con stesa intensità hanno scosso la provincia di Forlì Cesena, in Emilia Romagna, svegliando di soprassalto migliaia di persone. La prima scossa sismica è stata registrata dai sismografi dell’Ingv alle ore 01:51 di oggi, lunedì 1 giugno, con epicentro nel comune di Meldola. La seconda scossa invece alle 7.58 con stesso epicentro. Centinaia le persone che si sono riversate sui social nonostante l’ora tarda per segnalare il primo sisma in tutto il Forlivese e a anche a Cesena . “Abbiamo sentito un boato e subito dopo il letto ha iniziato a muoversi” hanno raccontato alcuni residenti sui canali dell’Ingv.

Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il primo terremoto di oggi in Emilia Romagna ha avuto epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 44.1108, 12.0478, a circa due km a sud ovest del centro di Meldola. L’ipocentro identificato invece a una profondità di 21.8 Km. Il secondo sisma invece alle coordinate geografiche (lat, lon) 44.1223, 12.0477 ad una profondità di circa 8 km. Oltre ai comuni di Meldola, Predappio e Bertinoro, che sono nel raggio di dieci chilometri, altri otto comuni sono nel raggio di venti chilometri tra cui gli stessi capoluogo Forlì e Cesena.

La prima scossa era stata seguita alcune ore dopo da una scossa molto più debole con lo stesso epicentro ma non avvertita dalla popolazione perché inferiore a magnitudo 2 della scala Richter. Poi in mattinata la seconda scossa poco prima delle ore 8:00, anche questa avvertita distintamente dalla popolazione . Al momento fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o cose ma in tanti sono rimasti turbati dall’evento sismico.

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In tanti infatti parlano di una scossa di terremoto preceduta da un boato. “È stato orrendo e inquietante, una scossa sola laterale” sostiene qualcuno. “Una botta tremenda”, “È stato breve ma mi ha spaventato”, “Noi ci siamo spaventati tantissimo, è stata molto brutta” fanno sapere altri residenti che si sono subito collegati ai canali informativi dell’Ingv dopo essere stati svegliati dal sisma. Diverse persone parlano di tetti e lampadari che si muovevano. “Forlì sentito molto bene purtroppo, ondulavano i lampadari”, “A Cesena sentito molto bene” confermano anche i residenti dei due capoluogo.

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