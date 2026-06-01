Iran, la guerra in diretta: Netanyahu: “Ho ordinato di attaccare la periferia sud di Beirut”. Trump: “Teheran vuole accordo, sarà buono per gli USA”

"L'accordo è vicino però non è stato ancora raggiunto e ci sono ancora ostilità in corso. Noi siamo grandi fan dell'accordo diplomatico, siamo preoccupati per il blocco di Hormuz. È importante che si raggiunga un accordo il prima possibile per scongiurare nuovi aumenti del petrolio e per scongiurare una crisi dei fertilizzanti con conseguenze sulla nostra agricoltura e su quella dei paesi africani, con rischi migratori". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al programma MorningNews su Canale 5.