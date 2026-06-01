Iran, la guerra in diretta: Netanyahu: “Ho ordinato di attaccare la periferia sud di Beirut”. Trump: “Teheran vuole accordo, sarà buono per gli USA”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 1 giugno 2026, in tempo reale. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree "stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili". Intanto, si continua a discutere di accordo tra Washington e Teheran. Chiesti dagli USA impegni su nucleare e uranio. Trump attende una risposta non prima di tre giorni. Israele taglia in due il Libano: l'esercito conquista il castello conteso di Beaufort e avanza di 25 chilometri oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Il segretario di Stato USA, MArco Rubio, sente Aoun e Netanyahu: "Hezbollah smetta per primo gli attacchi".
Per approfondire:
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Iran: "Nostro diritto difenderci, da Ue sdegno morale selettivo"
Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha rivendicato "il diritto all'autodifesa" di Teheran "contro l'aggressione americana lanciata da basi" situate nei paesi vicini, denunciando "lo sdegno morale selettivo" dell'Unione Europea che ha condannato l'attacco iraniano dei giorni scorsi a una base in Kuwait, in risposta a un raid americano a Bandar Abbas. "L'Ue deve rimanere fedele allo stato di diritto e ai principi della Carta delle Nazioni Unite che ha sempre dichiarato di difendere. Deve smettere di assecondare gli aggressori e di incolpare coloro che rispondono agli attacchi illegali – ha scritto su X – gli attacchi iraniani contro le basi e le infrastrutture usate per lanciare attacchi illegali contro l'Iran sono un legittimo esercizio di autodifesa. Gli Stati hanno l'obbligo legale di non permettere che il loro territorio o le loro infrastrutture vengano utilizzati per invadere altri paesi".
Media: "Due morti in attacco Israele contro porto nel nord"
Almeno due persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano che ha colpito un porto di pesca a ovest di Gaza City, nel nord della Striscia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui ieri una bomba lanciata da un drone quadricottero israeliano ha colpito e ferito un gruppo di persone nel quartiere di Zeitoun, a est di Gaza City. Le forze israeliane avrebbero inoltre bombardato l'area intorno a via Al Hatabiya a Beit Lahia, nel nord della Striscia.
Netanyahu: "Ho ordinato all'Idf di attaccare la periferia sud di Beirut"
"A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Dahiya a Beirut". Lo ha comunicato il premier Benjamin Netanyahu in una nota congiunta insieme al ministro della Difesa Israel Katz.
Tajani: "Urge accordo per sbloccare Stretto Hormuz"
"L'accordo è vicino però non è stato ancora raggiunto e ci sono ancora ostilità in corso. Noi siamo grandi fan dell'accordo diplomatico, siamo preoccupati per il blocco di Hormuz. È importante che si raggiunga un accordo il prima possibile per scongiurare nuovi aumenti del petrolio e per scongiurare una crisi dei fertilizzanti con conseguenze sulla nostra agricoltura e su quella dei paesi africani, con rischi migratori". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al programma MorningNews su Canale 5.
Drone contro soldati Idf nel Sud: un morto e tre feriti
Un soldato israeliano è morto e altri tre sono rimasti feriti in un attacco con droni messo a segno la scorsa notte da Hezbollah nel sud del Libano. Lo ha riferito oggi l'esercito, precisando che attorno all'una, un drone con equipaggio carico di esplosivo ha colpito un obiettivo nella città di Yohmor, vicino al Castello di Beaufort, dove erano in corso operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf). Stando a quanto riportato dal Times of Israel, l'esplosione ha ucciso il sergente maggiore Adam Tzarfati, 20 anni, e ferito in modo grave un altro soldato. Gli altri due militari hanno riportato ferite leggere.
Aoun: "Da Israele aggressione brutale e riprovevole"
Il Libano sta affrontando una "feroce e riprovevole aggressione" da parte di Israele. Lo ha scritto sui social media il presidente libanese, Joseph Aoun. Il leader di Beirut ha aggiunto di voler agire per "porre fine alle sofferenze dei libanesi" e "in particolare" di coloro che vivono nella parte meridionale del paese.
Media: "Israele emette nuovi avvisi di evacuazione in Libano"
Il portavoce arabo delle Idf Avichay Adraee ha emesso un avviso di evacuazione per diversi villaggi nel sud del Libano vicino a Sidone. I villaggi sono Al-Aqabiyah, Al-Zrarieh, Al-Marwaniyah, Sanibir, Al-Najariyah, Al-Adousiyah e Khirbet Bassel, riporta Ynet News.
Oggi riunione d'emergenza Consiglio Sicurezza Onu sul Libano
Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunisce oggi in una seduta d'emergenza per discutere dell'espansione dell'offensiva israeliana in Libano, dopo che l'Idf ha preso il controllo del castello medievale di Beaufort, in territorio libanese. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di intensificare l'offensiva in Libano e ha definito l'operazione di ieri una "svolta decisiva" nella campagna contro Hezbollah. L'incontro all'Onu eè stato richiesto dalla Francia: il presidente Emmanuel Macron ha affermato che "nulla giustifica la grave escalation in corso nel sud del Libano", chiedendo la fine dei combattimenti.
Idf: "Intercettato un razzo Hezbollah lanciato dal Libano su nord Israele"
L'Idf ha riferito di aver intercettato questa mattina un razzo lanciato da Hezbollah dal Libano contro l'Alta Galilea. Lo riporta il Times of Israel. Un missile intercettore è stato inoltre lanciato contro un presunto drone di Hezbollah sopra l'area di Kiryat Shmona. L'Idf afferma che i risultati dell'intercettazione sono in fase di valutazione. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un lanciatore di razzi di Hezbollah utilizzato per il lancio di missili contro Tiberiade la scorsa notte.
Teheran: "Accordi? Non credere ai media, aspettare esiti ufficiali"
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha messo in guardia dal dare credito alle notizie dei media sui negoziati con gli Stati Uniti fino all'annuncio di risultati ufficiali. Lo scrive l'agenzia russa Tass. "I negoziati e gli scambi di messaggi continuano e, finché non si raggiungerà un risultato tangibile, è prematuro trarre conclusioni. Tutto ciò che viene detto in questo momento è puramente speculativo e non bisogna attribuirgli troppo peso finché le informazioni non saranno confermate ufficialmente e definitivamente", ha dichiarato alla televisione di stato iraniana.
Pasdaran: "Colpita e distrutta base aerea Usa"
"Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan". Lo scrive su X l'agenzia Mehr.
Centcom: "Effettuati attacchi difensivi contro siti iraniani"
Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato di aver condotto "attacchi difensivi" contro siti radar iraniani e strutture di comando e controllo di droni nella città di Garook e sull'isola di Qeshm, nell'Iran meridionale. Secondo il Centcom, gli attacchi sono stati condotti in risposta ad "azioni iraniane aggressive" che includevano l'intercettazione di un Uav americano nello spazio aereo internazionale. Inoltre, un jet da combattimento statunitense ha distrutto sistemi di difesa aerea iraniani, una stazione di controllo a terra e due droni suicidi.
Fonte a Tasnim: "Apporteremo modifiche a bozza accordo con Usa"
L'Iran apporterà delle modifiche alla bozza di accordo in discussione con gli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata, secondo cui la revisione fatta dal presidente americano Donald Trump alla bozza del momerandum di intesa non significa che Teheran la accetti. Ieri il il New York Times ha rivelato che Trump ha inasprito i termini della possibile intesa quadro. La fonte sentita da Tasnim ha aggiunto che l'Iran è "pienamente preparato" a uno scenario in cui non si raggiunga un accordo.
Trump: "Iran vuole veramente un accordo, sarà buono per USA e nostri alleati"
"L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo, e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Ma i Democratici, e alcuni Repubblicani apparentemente antipatriottici, non capiscono che per me è molto più difficile svolgere correttamente il mio lavoro e negoziare quando i politicanti continuano a "cinguettare" negativamente, a livelli mai visti prima, ripetutamente, che dovrei muovermi più velocemente, o più lentamente, o entrare in guerra, o non entrare in guerra, o qualsiasi altra cosa? Sedetevi e rilassatevi, alla fine andrà tutto bene, come sempre!" Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Trump: "Nel mio accordo si parla approfonditamente di nucleare"
"La CNN, fonte di fake news, ha affermato oggi come al solito che il mio accordo sul nucleare iraniano non parla di nucleare, quando in realtà afferma, molto chiaramente, che l'Iran non avrà armi nucleari. Prosegue poi, in modo molto dettagliato e approfondito, discutendo vari altri aspetti del nucleare. In effetti, è proprio questo il tema principale dell'accordo". Così su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "La CNN, e tanti altri media che diffondono fake news, è un disastro con ascolti bassissimi. Anche con una nuova proprietà, è improbabile che le cose migliorino mai".
Kuwait: "Siamo sotto attacco di missili e di droni"
Lo Stato Maggiore dell'Esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree "stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili". Lo scrive Al Jazeera. Se si sentono rumori di esplosioni, si tratta del risultato dell'intercettazione dei proiettili da parte delle difese aeree, ha aggiunto l'esercito.
Axios: "Rubio ha discusso cessate fuoco con Aoun e Netanyahu"
Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha avuto contatti nelle ultime 48 ore sia con il presidente libanese, Joseph Aoun, che con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco nell'ambito dei negoziati in corso tra Israele e Libano. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo cui gli Stati Uniti hanno proposto come primo passo che Hezbollah metta fine a tutti gli attacchi contro Israele. In cambio, Israele si asterrebbe dal colpire Beirut. Secondo la fonte Usa, Aoun ha illustrato questa proposta al presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, che ha dichiarato di poter garantire l'impegno di Hezbollah per un cessate il fuoco, ma ha chiesto che sia Israele a cessare per primo gli attacchi.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta dell'1 giugno
Continuano le discussioni sul possibile accordo di pace tra USA e Iran. Trump insiste che Teheran non avrà il nucleare come previsto dalla sua bozza, ma i Pasdaran annunciano: "Nessuna fiducia nelle promesse del nemico. Per noi contano solo i risultati concreti". Kuwait sotto attacco, mentre Israele tagli il Libano in due dopo che l'esercito ha conquistato il castello conteso di Beaufort e ed è avanzato di 25 chilometri oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah.