Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 3.3 con epicentro a Castel di Lucio

Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata in Sicilia. Il sisma è avvenuto intorno alle 19.04 e ha epicentro a Castel di Lucio, secondo quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La scossa è stata avvertita nel Messinese.