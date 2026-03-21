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Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 3.3 con epicentro a Castel di Lucio
Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata in Sicilia. Il sisma è avvenuto intorno alle 19.04 e ha epicentro a Castel di Lucio, secondo quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La scossa è stata avvertita nel Messinese.
A cura di Gabriella Mazzeo
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Avvertita alle ore 19.04 una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 nella zona di Messina, in Sicilia. L'epicentro è stato registrato a 2km da Castel di Lucio e il sisma si è verificato a una profondità di 21 km secondo quanto riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV sul proprio sito ufficiale.
In aggiornamento
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