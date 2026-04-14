Terremoto oggi a Trapani, scossa di magnitudo 3.7 registrata al largo della costa di Mazara del Vallo

Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Ingv in zona Trapani oggi alle 17:08 e a una profondità di 5 chilometri.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Ingv nella provincia di Trapani oggi alle 17:08 e ad una profondità di 5 chilometri. Il sisma si è verificato in mare, a diversi chilometri dalla costa di Mazara del Vallo. A quanto pare, però, non tutta la popolazione l'avrebbe avvertita. Solo alcuni cittadini, soprattutto lungo la fascia costiera, hanno sentito tremori durati qualche secondo.

Il terremoto è un fenomeno frequente in questa zona: solo il mese scorso, il 19 marzo precisamente, alle ore 02:47 è stata registrata una scossa di magnitudo 3 e profondità 27.1 km a Marettimo, sempre in provincia di Trapani, mentre a febbraio è stato segnalato uno sciame sismico nel Tirreno Meridionale con sette scosse in meno di 24 ore tra Trapani, Palermo e le Eolie, alcune delle quali avvertite anche lungo la fascia costiera.