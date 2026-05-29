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Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: 13 feriti di cui 8 bambini, due sono gravi

Uno scuolabus diretto verso la diretto verso la Borgata Costiera a Mazara del Vallo si è scontrato con un’automobile guidata da un uomo senza patente. Sono rimaste ferite 13 persone, di cui 8 bambini di una scolaresca. Due piccoli sarebbero in condizioni più gravi.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Sono tredici i feriti di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo: otto coinvolti sono i bambini che viaggiavano a bordo di uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera. Il bus si è scontrato con una Nissan Qashqai guidata da un uomo senza patente. Sul pullmino viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati dagli assistenti del servizio comunale.

Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sul mezzo scolastico e il conducente. Due bimbi, secondo le prime informazioni, sarebbero in condizioni più gravi.

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Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, la polizia di Stato, la polizia municipale e diverse ambulanze del 118 per prestare i soccorsi ai feriti.

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Le persone coinvolte sono state  trasportate in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Secondo quanto ricostruito, alla guida dell'automobile c'era un uomo privo di patente e di assicurazione. Il conducente è risultato positivo all'alcol test e viaggiava con la moglie e i 5 figli.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Lo scuolabus stava effettuando il consueto giro per riaccompagnare a casa gli alunni. Il conducente della vettura non avrebbe rispettato lo stop, causando lo scontro.

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