Germania, auto piomba sulla folla a tutta velocità: due morti e diversi feriti a Lipsia. Arrestato conducente

Auto sulla folla a Lipsia: due morti e diversi feriti. L’auto avrebbe attraversato il centro a forte velocità. Almeno otto i feriti secondo la BILD. Il sindaco della città tedesca ha confermato che il conducente del veicolo è stato fermato. Ha mostrato segni di instabilità mentale al momento dell’arresto.

Un’auto è piombata sulla folla nel centro di Lipsia, in Germania, provocando due morti e diversi feriti. Il bilancio, ancora provvisorio, è stato riferito da Radio Lipsia, che cita fonti della polizia. Arrestato il conducente, avrebbe mostrato segni di instabilità mentale al momento dell'arresto.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì nel cuore della città. La polizia ha confermato la presenza di numerosi feriti. “Un’auto ha attraversato il centro città”, ha dichiarato una portavoce delle forze dell’ordine a BILD. “Possiamo confermare che diverse persone sono rimaste ferite”.

L'auto coinvolta è una Volkswagen Taigo grigia. Secondo quanto riportato dallo stesso quotidiano tedesco, il conducente avrebbe percorso la Grimmaische Straße a velocità sostenuta prima dell’impatto. Almeno otto persone sarebbero rimaste ferite, ma il numero potrebbe essere destinato a salire con l’evolversi della situazione. Alcuni miedia citano testimoni oculari che parlano di vari corpi coperti da lenzuola e che si sarebbe verificato anche un accoltellamento.

Anche il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, ha confermato che le vittime sarebbero due. Il primo cittadino ha poi riferito che la persona alla guida dell'auto è stata fermata. “Siamo sconvolti. Al momento posso solo esprimere solidarietà ai familiari delle vittime. Tutto il resto emergerà dal lavoro della polizia e delle autorità investigative”, ha aggiunto.

l personale del ristorante italiano “Vapiano” in Augustusplatz, non lontano da luogo dello schianto, racconta che i dipendenti presenti al momento dell’accaduto sono stati immediatamente rimandati a casa. “I colleghi erano sotto shock”, ha riferito un lavoratore. Jörg e Jana Häfner, presenti nella birreria Thomaskirche, hanno assistito alla scena. “Si è sentito il rumore del motore, poi un forte boato”, racconta Jörg ai media locali. Subito dopo, le persone all’interno del locale si sarebbero precipitate all’esterno.