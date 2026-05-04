Garlasco, difesa Sempio sui messaggi pubblicati sul forum: “Parlava di una barista e lo scriveva”

“La mostrizzazione di Andrea Sempio, nell’imminenza dell’interrogatorio è un dato di cui terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere ai pm” ha spiegato l’avvocato Cataliotti smontando il caso dei post pubblicati all’epoca su un forum di “seduttori” in cui emerge la figura di un ragazzo ossessionato da una giovane.

Andrea Sempio

"Siamo di fronte a una strumentale mostrizzazione di Andrea Sempio, nell'imminenza dell'interrogatorio che lo riguarda” con queste parole la difesa del 38enne indagato per la morte di Chiara Poggi passa al contrattacco e smonta il caso dei post pubblicati all’epoca su un forum di “seduttori” in cui emerge la figura di un ragazzo ossessionato da una giovane . La giovane a cui si riferisce Sempio in vari post non sarebbe Chiara Poggi ma una "barista di una birreria", precisa l’avvocato Liborio Cataliotti, riportando i testi di altri post dello stesso indagato.

“I singoli post che su alcuni giornali o siti sono stati esaltati come rappresentativi di una possibilità di movente diSempio rispetto all'omicidio, in realtà non riguardano minimamente Chiara Poggi" sottolinea l’avvocato, riportando ad esempio quello riferito al 15 agosto 2012 quando alle 21 e 20 Sempio scriveva sul forum: "allora one itis disastrosa per una barista della birreria, palo secco, mi do da fare. Miglioro e tanto".

“Quando parla di una passione per una ragazza, solo la lettura del prosieguo dei post rispetto a quello rappresentato mediaticamente consentono di capire molto chiaramente che non si trattava di Chiara Poggi, ma di una barista di una birreria” ha spiegato Cataliotti, aggiungendo: "Non c’è solo questo messaggio ma ce ne sono anche altri".

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“Questo tentativo di mostrizzarlo è fondato sulla sua partecipazione a un forum che nulla ha a che vedere né con l'omicidio né con la possibilità di ascrivere ai post di Andrea Sempio una personalità allineata con l'ipotesi che abbia commesso quell'omicidio" ha proseguito il legale di Sempio, chiarendo anche l’altro post emerso in questi giorni, in cui compare il nome di una Chiara.

“Laddove cita ‘forza Chiara’. Si riferisce a un caso di revenge porn degli inizi degli anni 2000 assolutamente noto alle cronache e che riguardava una ragazza ben diversa dalla vittima” ha spiegato lo stesso Cataliotti ricordando che quel forum ospitava dei post "di ragazzi timidi, introversi e con difficoltà nell'approcciarsi nel rapporto con ragazze. Il tentativo era di affidarsi a, chiamamoli maestri, che potessero insegnare a vivere rapporti interpersonali e comunque di seduzione con le ragazze con il modello dell'uomo macho, che rifugge da ogni tentativo o tendenza a rendere sentimentale la relazione". "Il risultato, talvolta, dal mio punto di vista e del nostro pool" difensivo "era addirittura ridicolo e tutt'altro che volto a rappresentare i partecipanti al forum come dei potenziali assassini o potenziali violentatori".

Andrea Sempio intanto sarà sicuramente il 6 maggio davanti ai pm di Pavia che lo accusano del delitto di Chiara Poggi. Se risponderà alle domande però resta tutto da vedere. "Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno" ha spiegato infatti l’avvocata Taccia. “La mostrizzazione di Andrea Sempio, nell'imminenza dell'interrogatorio che lo riguarda è un dato di cui terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere" ha aggiunto l’avvocato Cataliotti.