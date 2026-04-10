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Scontro frontale sulla strada statale a Messina, due morti: una vittima aveva 25 anni

Scontro tra due auto sulla statale 113 ad Acquedolci (Messina). Due morti e due feriti, tra cui una 20enne in gravi condizioni.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Domenico Gerbino, la vittima 25enne (via Facebook)
Domenico Gerbino, la vittima 25enne (via Facebook)

Due persone sono morte nell'incidente che ieri sera ha coinvolto due auto sulla statale 113 ad Acquedolci, in provincia di Messina. Intorno alle ore 20, sulla strada si sono scontrate in maniera violenta una Golf e una Volkswagen, causando la morte di due persone e il ferimento di altri due occupanti dei veicoli.

Le vittime erano entrambe nella Golf, si tratta di Giuseppe Criscì, 54 anni, e del 25enne Domenico Gerbino, alla guida dell'auto. I feriti sono la figlia del 54enne e la fidanzata di Gerbino. Quest'ultima versa in gravi condizioni ed è stata portata d'urgenza all'ospedale di Sant'Agata Militello. L'uomo al volante della Volkswagen invece ha riportato traumi non gravi.

Giuseppe Criscì, la vittima di 54 anni (via Facebook)
Giuseppe Criscì, la vittima di 54 anni (via Facebook)

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si sarebbe verificato all’uscita all'altezza del centro abitato, vicino alla strada che costeggia il cimitero. A seguito dell'impatto, l'auto che ha riportato i danni più seri ha sbattuto contro un albero che costeggiava la carreggiata per poi ribaltarsi su un fianco.

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Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono giunti i carabinieri della stazione di Acquedolci ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata Militello. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere il recupero dei feriti, oltre che dei corpi, e per svolgere i riliveri necessari. Le forze dell'ordine, coordinate dalla Procura di Patti, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Articolo in aggiornamento

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