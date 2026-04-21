Nuovo incidente sulla superstrada del Liri, auto colpisce mezzo pesante e guardrail: un morto e due feriti

Un nuovo incidente è avvenuto questa mattina, martedì 21 aprile, sulla superstrada del Liri, dove già ieri il conducente di un tir è morto dopo essere precipitato dal ponte e aver impattato contro il guardrail. Nell’incidente odierno tra un’automobile e un mezzo pesante, è morta una persona, mentre altre due sono rimaste ferite.

Una persona è deceduta, mentre altre due sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto sulla Statale 690 "Avezzano-Sora", la cosiddetta superstrada del Liri, all'altezza di Balsorano (L'Aquila). Si tratta del secondo incidente in poche ore: solo ieri un tir è precipitato da circa 10 metri di altezzadal ponte della superstrada del Liri. Il mezzo pesante ha sfondato il guardrail, danneggiando la struttura per poi cadere nel vuoto. Il conducente è morto sul posto.

Sulla superstrada ora si registrano altre tre vittime, tra cui due feriti e un morto. La persona deceduta, secondo quanto emerso dalle prime indagini, si sarebbe scontrata con un mezzo pesante, finendo contro il guardrail. Il ferito più grave è stato trasportato all'ospedale di Sora mentre l'altro è stato portato all'ospedale di Avezzano. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per gestire la circolazione e ripristinare il normale flusso del traffico nel minor tempo possibile. Le lunghe code sono state deviate sulla SR 82.

Lo scontro avvenuto ieri e costato la vita a un camionista non avrebbe coinvolto altre macchine. In quel caso, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che, date le dimensioni, ha sfondato in pochissimi istanti il guardrail. Il personale ospedaliero è intervenuto subito nel tentativo di salvare la vita al conducente, un 67enne originario di Ariccia che stava viaggiando per lavoro da Sora ad Avezzano. Sulla dinamica dei fatti sono ancora in corso le indagini delle autorità che ora dovranno investigare anche su quanto avvenuto poco distante nella giornata odierna, all'altezza di Balsorano.

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La superstrada del Liri è considerata un'arteria a elevato rischio, spesso teatro di gravi incidenti, soprattutto per i mezzi pesanti. Nonostante si tratti di una strada a scorrimento veloce, la presenza di tratti dai limiti ridotti, vento forte e pietre in carreggiata richiede la massima prudenza.