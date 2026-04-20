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Abruzzo, tir sfonda il guardrail della superstrada dei Liri e precipita nel vuoto: conducente muore sul colpo

Grave incidente sulla superstrada del Liri tra Canistro e Civitella Roveto, in Abruzzo. Un camion ha sfondato il guardrail ed è precipitato dal ponte per diversi metri. Niente da fare peer il conducente nonostante l’arrivo dell’elisoccorso.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Il punto in cui il tir ha sfondato le barriere ed è precipitato (Credit: Il Capoluogo)
Il punto in cui il tir ha sfondato le barriere ed è precipitato (Credit: Il Capoluogo)

Gravissimo incidente in Abruzzo: un tir è precipitato per circa dieci metri dal ponte della superstrada dei Liri, nella Marsica. È successo oggi, alle ore ore 14.30, tra Canistro e Civitella Roveto, in provincia dell'Aquila, lungo la 690 Sora-Avezzano. Il mezzo pesante prima ha sfondato il guardrail, danneggiando il ponte stesso, e poi è volato giù per la scarpata. Il conducente è morto sul posto.

Secondo le ultime ricostruzioni apprese da Fanpage.it, il conducente avrebbe perso il controllo del camion andando a sbattere contro le barriere di sicurezza. Data la mole del tir, questo è riuscito a sfondare le protezioni del ponte e nell'impatto una parte è rimasta sopra ad altezza strada, mentre una parte delle lamiere è caduta. La parte di camion precipitata risulta totalmente distrutta a causa del violento impatto al suolo. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

Un tir ha sfondati il guardrail della superstrada ed è precipitato nel vuoto
Un tir ha sfondati il guardrail della superstrada ed è precipitato nel vuoto

Inutile l'arrivo del personale del 118, e soprattutto dell'elisoccorso, con cui l'uomo alla guida del mezzo avrebbe dovuto essere trasportato in ospedale. Si tratta di un 67enne originario di Ariccia, provincia di Roma che stava viaggiando da Sora ad Avezzano.

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Sul luogo dell'incidente sono accorse anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per chiarire la dinamica di quello che è accaduto. Nel frattempo, il tratto autostradale è stato messo in sicurezza. Le operazioni stanno causando disagi alla circolazione che è rallentata ma prosegue.

Articolo in aggiornamento

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