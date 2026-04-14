Travolta da un’auto pirata mentre attraversa la strada, donna muore sul colpo a Torino: caccia al conducente

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Erano appena trascorse le ore 13 di oggi quando una donna di 86 anni è stata travolta e uccisa da un'auto pirata mentre scendeva dal bus. L’ipotesi è quella di un mezzo pesante che, dopo l’impatto, non si sarebbe fermato. La donna si trovava in corso Unione Sovietica, all'angolo con via Bordighera a Torino, nel quartiere Mirafiori. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il 118 di Azienda Zero, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara; la polizia locale, intervenuta sul posto, indaga.

Al vaglio degli inquirenti ci sono le telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze di chi era presente al momento dell'incidente. Molto probabilmente l'anziana vittima, dopo essere scesa da un bus, stava attraversando la strada: l’impatto è avvenuto sulla carreggiata principale di corso Unione, nei pressi dei binari del tram. I passanti hanno subito dato l’allarme e in pochi minuti è arrivata un’ambulanza del 118, il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare l'86enne e ha constatato il decesso.

L'episodio si è verificato a distanza di una settimana da quello di Giancarlo Tuseo, 82 anni. L’anziano, consulente del lavoro in pensione, era stato investito e ucciso mentre attraversava la strada per rientrare nella sua casa di via Colombo 31, nel quartiere Crocetta. A travolgerlo in quel caso è stata l'auto Fiat Panda guidata da una commessa del negozio di abbigliamento che si affaccia sul luogo dell’impatto, al civico 27 della stessa via: la donna stava facendo retromarcia per parcheggiare e non aveva visto l'uomo, uccidendolo sul colpo.