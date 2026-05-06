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Pinerolo, gli rubano l’incasso mentre sta andando in banca: Corrado Giovou muore a 60 anni per lo shock

A Pinerolo (Torino) il commerciante 60enne Corrado Giovou viene scippato mentre va in banca e muore poco dopo per shock. Inutili i soccorsi, ora i Carabinieri cercano i ladri.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Stava andando a depositare in banca l'incasso del suo negozio di alimentari quando è stato scippato. Alcuni uomini, ancora ignori, gli hanno strappato la borsa contenente il denaro intorno alle ore 19. Il 60enne Corrado Giovou non ha retto allo stress ed è stato colto da un infarto che in poco tempo lo ha stroncato, nonostante l'arrivo dei soccorsi.

È successo a piazza Cavour, nel centro del Comune torinese di Pinerolo. È qui che il commerciante sessantenne andava a depositare l'incasso del suo negozio di alimentari situato nella piccola Bricherasio.

Secondo le ricostruzioni, l'uomo aveva parcheggiato per andare a lasciare i soldi nella filiale della sua banca. Tra le mani stringeva la borsa contenente il denaro contante. Un'operazione che non è sfuggita ai malintenzionati che in breve tempo lo hanno raggiunto e scippato.

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Il 60enne non è stato in grado di raggiungerli, e anzi è stato colto da un forte malore che lo ha costretto a chiamare i soccorsi. Dopo aver digitato il numero del 112 sul telefono, però, si è accasciato sul marciapiede. Sul posto sono giunti in breve tempo sia i Carabinieri della compagnia di Pinerolo che gli operatori del servizio di emergenza 118. Ma nonostante le manovre di rianimazione siano state praticate a lungo, per l'uomo non c'è stato niente da fare.

È morto, probabilmente stroncato da un arresto cardiaco, ma questa circostanza dovrà essere accertata attraverso gli approfondimenti medico-scientifici. Intanto, i Carabinieri hanno iniziato le indagini per risalire agli autori del crimine. Ai ladri oltre alla rapina potrebbe essere contestato anche la morte in conseguenza di altro reato, regolato dall'articolo 586 del codice penale che punisce la morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

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