Iran, la guerra in diretta, Trump sospende l’operazione Project Freedom per liberare Hormuz e auspica accordo con Teheran

Il generale di divisione Tomer Bar ha chiesto l'istituzione di una commissione "esterna" per indagare sui fallimenti dell'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, un'iniziativa a cui il governo si è opposto per quasi tre anni. Lo ha fatto nel suo discorso di commiato come capo dell'Aeronautica israeliana, come riferisce Times of Israel. Il generale conclude così una carriera militare di 39 anni.

Il passaggio di consegne al generale di divisione Omer Tischler , che ha assunto la guida dell'Aeronautica militare israeliana, è avvenuto alla base aerea di Tel Nof. Gli ultimi quattro anni in cui Tomer Bar ha ricoperto l'incarico sono stati caratterizzati dalle proteste dei piloti, dall'attacco di Hamas del 7 ottobre e da importanti operazioni contro l'Iran in un contesto di guerra su più fronti.