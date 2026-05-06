Iran, la guerra in diretta, Trump sospende l’operazione Project Freedom per liberare Hormuz e auspica accordo con Teheran

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, mercoledì 6 maggio, in tempo reale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo Stretto di Hormuz dopo un solo giorno, auspicando il raggiungimento di un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. "Il Project Freedom (il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) verrà sospeso per un breve periodo di tempo per vedere se l'accordo può essere finalizzato e firmato", ha detto Trump sul suo social network Truth. Ieri il capo della Casa Bianca era tornato ad attaccare Papa Leone XIV, domani Marco Rubio atteso a Roma e in Vaticano.
Per approfondire:
- Guerra Iran, la crisi alimentare è già iniziata e colpirà anche l’Italia: lo spiega Martina (FAO)
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Guerra Iran, la crisi alimentare è già iniziata e colpirà anche l’Italia: lo spiega Martina (FAO)
Maurizio Martina, vicedirettore generale della FAO ed ex ministro dell’Agricoltura, ha spiegato a Fanpage.it perché la guerra in Iran – con il conseguente blocco di Hormuz – sta già causando una crisi alimentare. Con lo stop al commercio di molti fertilizzanti “nel giro di un anno, l’offerta alimentare globale cala”. Il che significa prezzi più alti e, nei Paesi più esposti, vera e propria carenza di cibo.
Araghchi oggi a Pechino, incontrerà il Ministro degli Esteri cinese Wang
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a Pechino, dove oggi incontrerà il suo omologo cinese Wang Yi nel contesto della crisi del Golfo, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa iraniane Fars e Tasnim.
Questo viaggio precede la visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina, prevista per il 14 e 15 maggio, e si inserisce in un momento in cui Pechino, considerata un alleato di Teheran, è uno dei principali importatori di petrolio dell'Iran.
Israele, generale uscente dell'aeronautica chiede indagine esterna su attacco 7 ottobre
Il generale di divisione Tomer Bar ha chiesto l'istituzione di una commissione "esterna" per indagare sui fallimenti dell'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, un'iniziativa a cui il governo si è opposto per quasi tre anni. Lo ha fatto nel suo discorso di commiato come capo dell'Aeronautica israeliana, come riferisce Times of Israel. Il generale conclude così una carriera militare di 39 anni.
Il passaggio di consegne al generale di divisione Omer Tischler , che ha assunto la guida dell'Aeronautica militare israeliana, è avvenuto alla base aerea di Tel Nof. Gli ultimi quattro anni in cui Tomer Bar ha ricoperto l'incarico sono stati caratterizzati dalle proteste dei piloti, dall'attacco di Hamas del 7 ottobre e da importanti operazioni contro l'Iran in un contesto di guerra su più fronti.
Trump ora cerca un accordo con l'Iran e sospende l'operazione Project Freedom
Donald Trump ha sospeso il Project Freedom. "Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani, abbiamo concordato reciprocamente che, pur rimanendo il blocco pienamente in vigore ed efficace, il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo, al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto". Lo scrive il presidente Usa su Truth.