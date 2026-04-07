Ismael muore a 8 anni mentre è in moto col papà, il ricordo del Torino: “Speciale dentro e fuori dal campo”

È Ismael Pistis il bimbo di 8 anni morto domenica scorsa in un terribile incidente verificatosi sull’A21 mentre era in moto col papà. Il ricordo commosso del Torino, la squadra con cui giocava: “Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia”.

Si chiamava Ismael Pistis il bimbo di 8 anni morto domenica scorsa in un terribile incidente verificatosi sull'A21 mentre era in moto col papà. Originario del Burkina Faso, viveva a Torino con la famiglia ed era un baby calciatore del Toro.

"Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla mamma signora Antonia, al papà Marco e al resto della famiglia", si legge sul sito della società.

E ancora: "Un bimbo felice a cui non mancava mai il sorriso, capace di trasmettere ogni giorno allegria e spensieratezza a tutti. Ogni bambino è speciale e Ismael lo era dentro e fuori dal campo: sempre educato, ordinato e rispettoso. Mancherà a tantissimi e sarà sempre nel cuore dei compagni di squadra con cui ha condiviso tutto, fatiche e divertimento, vittorie e sconfitte. Tra i dirigenti e gli allenatori che lo hanno conosciuto resterà sempre viva la sua genuina passione per il Toro, quel Toro che tanto amava da aver trasformato la sua cameretta come un angolo della Curva Maratona".

Intanto, proseguono le indagini per cercare di capire l'esatta dinamica dell'incidente mortale della domenica di Pasqua. Secondo una prima ricostruzione, il bambino si trovava sulla moto col padre, di rientro da una gita in famiglia, mentre la mamma li seguiva con la macchina, quando tra i caselli di Felizzano e Asti Est, in direzione Torino (all’altezza della frazione astigiana di Bordoni) il mezzo si è scontrato con un'auto, finendo contro il guardrail. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Il papà, ferito in modo lieve ma sotto shock, è stato portato all’ospedale di Asti, ma è stato dimesso già nella serata di domenica. Illeso, a quanto risulta, il conducente dell’auto coinvolta nello schianto. Intanto la Procura di Asti ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale al momento a carico di ignoti. Di certo oggi verrà affidato l’incarico a un medico legale per l’autopsia o almeno per un esame esterno della salma.