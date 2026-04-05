Bimbo muore in un incidente in autostrada a Pasqua: era in moto con il padre, poi lo schianto con un’auto

Foto di repertorio

Tragedia in autostrada il giorno di Pasqua. Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Stando alle prime informazioni, il piccolo era in sella alla moto guidata dal padre quando si è schiantato contro un'auto. L'impatto è stato violentissimo tanto che il padre ha perso il controllo della moto finendo contro il guardrail laterale.

Sul posto in poco tempo sono arrivati i soccorsi, ma per il bambino di 8 anni purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Sono arrivate le squadre del 118 con il supporto dell'elisoccorso che è atterrato direttamente sulla carreggiata. I sanitari hanno provato a rianimare il piccolo senza riuscirci troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

Il padre è rimasto illeso, è sotto shock. Per lui è stato necessario il trasferimento all'ospedale Cardinal Massaia di Asti per ricevere supporto psicologico. Spetta ora agli agenti della polizia stradale fare tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente. Intanto il traffico automobilistico è stato fermato e deviato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.