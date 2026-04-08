Incidente stradale a Ceggia, Domnica muore a 55 anni mentre è in videochiamata con figlie e nipoti

Era in videochiamata con i figli e i nipoti Domnica Daradisc, la 55enne morta sul colpo a Ceggia, nel Veneziano. Ferito gravemente il marito, ricoverato a Mestre. Indagato il conducente dell’altra auto. Ritrovato dopo ore il cane fuggito subito dopo l’incidente.

Domnica Daradisc

Era in videochiamata con i figli e i nipoti, si stavano facendo gli auguri per Pasquetta, quando lo schermo è diventato improvvisamente nero. È l’immagine interrotta da cui prende forma la tragedia costata la vita a Domnica Daradisc, 55 anni, morta sul colpo nello schianto avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 6 aprile lungo la Triestina, nel territorio di Ceggia, in provincia di Venezia.

La donna, di origini moldave e residente a Chiarano, si trovava sul sedile del passeggero della Dacia Duster guidata dal marito. Stavano percorrendo la Statale 14 quando, all’altezza dell’incrocio con la provinciale 57 a Pra’ di Levada, l’auto si è scontrata violentemente con un’Audi.

L’urto ha scaraventato la Duster fuori strada, facendola finire in un fossato. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Il marito, 58 anni, è stato invece trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale dell’Angelo di Mestre: si trova ricoverato in rianimazione, in condizioni stabili ma con prognosi riservata. Illeso il conducente dell’altra vettura.

Le indagini sull'incidente di Ceggia

Sulla dinamica restano ancora diversi elementi da chiarire. I carabinieri della compagnia di San Donà di Piave hanno eseguito i rilievi e sequestrato entrambi i veicoli coinvolti. La Procura di Venezia, con il pubblico ministero Monica Guzzardi, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: al momento risulta indagato il conducente dell’Audi.

Sono previsti accertamenti tecnico-dinamici per ricostruire con precisione quanto accaduto all’incrocio. Agli esami potranno partecipare anche i consulenti delle parti coinvolte. Sul guidatore dell’Audi è già stato effettuato l’alcoltest, che ha dato esito negativo.

Resta inoltre da stabilire se verrà disposta l’autopsia sul corpo della donna, passaggio necessario prima del nulla osta per i funerali.

Il cane scomparso e ritrovato

A bordo della Duster viaggiava anche Ricki, il cane della famiglia. Subito dopo lo schianto, spaventato, è fuggito tra i campi della zona facendo perdere le proprie tracce.

A mobilitarsi è stata la figlia Laura, che ha lanciato un appello sui social per ritrovarlo. Nel giro di poche ore sono arrivate numerose segnalazioni, fino alla svolta: l’animale è stato individuato all’interno della Villa Marcello Loredan Franchin, poco distante dal luogo dell’incidente. Una donna lo ha notato e ha avvisato i carabinieri.