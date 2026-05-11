Tragico schianto al ritorno dal mercatino della Festa della Mamma: 41enne muore, grave la figlia 11enne nel Queensland

Una giornata insieme tra genitore e figlia in occasione della festa della mamma si è conclusa in tragedia in Australia dove la quarantunenne è morta sul colpo in seguito al terribile incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Ricoverata in gravi condizioni invece la figlia undicenne.

Una giornata speciale da trascorrere insieme alla figlia 11enne in occasione della festa della mamma si è trasformata in tragedia per una donna australiana di 41 anni vittima di una terribile incidente stradale avvenuto domenica 10 maggio nel Queensland. Madre e figlia stavano tornando da un mercatino della festa della mamma organizzato proprio in occasione della festività quando, intorno alle 12:00 ora locale di domenica 10 maggio, la loro vettura è stata coinvolta in un terribile tamponamento a catena che ha coinvolto più veicoli.

L'auto con madre e figlia è stata rimasta letteralmente schiacciata tra altri due mezzi bloccando genitore e minore. Nonostante l'intervento dei soccorsi, purtroppo per la quarantunenne non c'è stato nulla da fare. Madre e figlia sono state estratte dalle lamiere contorte del mezzo dopo un lungo dedicato al lavoro dei Vigili del Fuoco. I sanitari giunti sul posto hanno provato a rianimare la donna che purtroppo però è deceduta sul posto.

Stabilizzata e trasportata d'urgenza in ospedale invece la bambina di 11 anni che è arrivata in pronto soccorso in condizioni critiche. La piccola rimane ricoverata in gravi condizioni Gold Coast University Hospital. Feriti e trasportati in ospedale anche gli occupanti degli altri veicoli coinvolti però sarebbero fuori pericolo di vita. Secondo quanto riportato dall'emittente ABC, un ragazzo di 19 anni che guidava una delle altre auto ha riportato gravi lesioni addominali, mentre alla guida della terza auto c'era una donna sulla sessantina.

"Una station wagon Mitsubishi ASX, una Mazda 3 hatchback e un pick-up Mazda BT-50 si sono scontrati sulla Maudsland Road", si legge nel comunicato della polizia che aggiunge: "La conducente della Mitsubishi, una donna di 41 anni di Coomera, ha riportato ferite gravissime ed è deceduta sul posto".

Sul tragico incidente sta indagando la polizia locale che invita chiunque abbia informazioni rilevanti o filmati di telecamere a farsi avanti. Secondo il vice responsabile del distretto di Gold Coast, le prime indagini indicano che il diciannovenne potrebbe aver invaso la corsia opposta.

"Questo ha causato la collisione. È stata una scena traumatica per gli automobilisti, i residenti della zona e i soccorritori", ha detto il rappresentante della polizia locale, aggiungendo: "Questa donna era una madre. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia".