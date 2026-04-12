Tragico schianto in auto, muore 21enne Antonio Basile: è il figlio del consigliere regionale pugliese Dino

Il 21enne è deceduto oggi in un tragico incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. Per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di cinta di una villa privata.

Intero Salento in lutto per la tragica morte di Antonio Basile, il 21enne figlio del consigliere regionale pugliese Dino deceduto oggi in un tragico incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. Il dramma si è consumato nella notte tra sabato e domenica, prima dell’alba di oggi, intorno alle 4 del mattino del 12 aprile. Il 21enne viaggiava da solo al volante di una Mercedes Glc e stava tornando a casa a Porto Cesareo quando, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di cinta di una villa privata.

Terrile la scena che si è presenta davanti agli occhi dei primi soccorsi giunti sul posto. L’auto, che ha divelto il muro a bordo carreggiata ed è andata completamente distrutta, era sepolta sotto le macerie. Inutili i soccorsi medici per il 21enne che è morto praticamente sul colpo. È stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco con notevoli difficoltà ma a quel punto i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso.

La notizia del decesso di Antonio Basile ha sconvolto la comunità salentina dove i tantissimi hanno espresso il loro cordoglio e ricordo per la giovane vittima scomparsa, studente di ingegneria all’Università di Bari e descritto come grande appassionato di calcio. Cordoglio alla famiglia del consigliere Basile anche da parte di tutto il consiglio regionale della Puglia e dei rappresentanti istituzionali e politici del territorio:

“In questo momento di immenso dolore, che nessuna famiglia dovrebbe mai conoscere, l’intera istituzione regionale si stringe con un abbraccio sincero e commosso a Dino e ai suoi cari, offrendo loro tutto il sostegno e la vicinanza possibili” è il messaggio del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme alla Giunta.

“Siamo sconvolti. Una tragedia immane che lascia senza parole. A 21 anni la vita dovrebbe essere tutta davanti, non spezzarsi così. “All’amico e collega Dino e a tutta la famiglia Basile un abbraccio sincero e discreto, nel rispetto di un dolore che nessuna parola può colmare” scrive invece il capogruppo si Fratelli d'Italia a nome del gruppo regionale.

“Oggi è un giorno molto triste. Con profonda commozione e sincera amicizia mi stringo a Dino Basile e alla sua famiglia per la perdita improvvisa del loro amato figlio, Antonio. In questo momento di indicibile dolore, giungano loro l’affetto e la vicinanza del Consiglio regionale” sono le parole di cordoglio del presidente del Consiglio regionale della Puglia.

La salma del giovane è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.