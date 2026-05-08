Bimba di 5 anni sopravvive all’incidente in cui muoiono i genitori in Colorado: resta per 24 ore tra le lamiere

In Colorado, due giovani genitori sono morti in un incidente d’auto. Sopravvissuta solo la figlia di 5 anni che è stata affidata alla nonna.

Devante Griffin e Klariza Tarango con la madre di lui e la loro bimba

È rimasta per oltre 24 ore bloccata tra le lamiere del veicolo su cui sono morti i suoi genitori, ma a soli 5 anni è riuscita lo stesso a sopravvivere. Nessuno la mattina di venerdì primo maggio si era accorto che l'auto su cui viaggiavano Devante Griffin, 25 anni, e Klariza Tarango, 24 anni, insieme alla loro bimba di 5 anni, era uscita fuori strada andando a sbattere violentemente contro un albero per poi ribaltarsi.

La giovane famiglia residente a Farmington, un sobborgo del Colorado, stava percorrendo la US Highway 160, una strada non molto trafficata e l'incidente, avvenuto presumibilmente intorno alle ore 6 di venerdì, è stato notato solo alle 12 del giorno successivo da un automobilista che passava di lì per caso. L'uomo ha contattato Polizia e soccorsi.

Sul luogo dell'incidente, gli agenti dello Stato del Colorado e i paramedici con grande sorpresa hanno scoperto che una bimba di soli 5 anni era sopravvissuta alla strage dei suoi genitori restando quasi illesa. I Vigili del fuoco, presenti sulla scena per liberare la piccola incastrata all'interno del veicolo accartocciato, in un comunicato riportato da DailyMail, spiegano: "Il ritrovamento, sabato, di un incidente stradale mortale è al tempo stesso una tragedia e un miracolo per la bambino di 5 anni".

A sorprendersi delle condizioni della piccola sono stati anche i medici del Mercy Hospital. Dopo un breve periodo di osservazione la bambina è stata dimessa e affidata alla nonna.

Nel frattempo, le Forze dell'ordine stanno cercando di risalire alle cause di un incidente che appare del tutto inspiegabile. La coppia, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe indossato le cinture di sicurezza, ma non è chiaro come abbiano fatto a finire fuori strada. L'auto è stata ritrovata in un terrapieno al lato dell'autostrada, in un dislivello di circa 12 metri. Durante la caduta l'auto si è ribaltata andando a sbattere contro un albero provocando la morte degli adulti a bordo.

Ora i corpi di Devante e Klariza sono stati affidati al medico legale, mentre la Polizia cerca di fare luce sulle dinamiche. Per il momento l'eccesso di velocità e l'alterazione delle facoltà mentali dovuta all'abuso di alcol o sostanze è stata esclusa dai possibili fattori scatenanti.

La madre del 24enne deceduto ha avviato una raccolta fondi per le figlie. La bimba sopravvissuta aveva infatti una sorella: "Chi conosceva Devante sa che era una persona amorevole, gentile e spiritosa, capace di illuminare qualsiasi ambiente con la sua allegria. Mancherà a molti ed è stato amato da tutti. Devante è entrato nei cancelli del Paradiso con l'amore della sua vita, Klariza Tarango. Lasciano due splendide figlie".