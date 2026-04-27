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Bimba di 5 anni scompare da un accampamento aborigeno in Australia: sospetti su un uomo appena scarcerato

La polizia australiana ritiene che una bambina di cinque anni sia stata rapita da un uomo recentemente scarcerato; la piccola è scomparsa poco dopo essere stata messa a letto nella casa di famiglia presso un accampamento aborigeno ad Alice Springs.
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A cura di Davide Falcioni
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Jefferson Lewis
Jefferson Lewis

Giallo in Australia, dove la polizia ritiene che una bambina di cinque anni scomparsa sia stata rapita da un uomo recentemente scarcerato. La piccola, identificata dalle autorità come Sharon, è stata vista l'ultima volta sabato scorso, poco prima di mezzanotte, quando è stata messa a letto nella casa di famiglia presso un accampamento aborigeno ad Alice Springs.

Mark Grieve, comandante ad interim della polizia del Territorio del Nord, nel corso di una conferenza stampa ha affermato che gli investigatori intendono interrogare Jefferson Lewis, 47 anni, che alloggiava nel campo ed è scomparso all'incirca nello stesso periodo. Il comandante Grieve ha lanciato un appello a chiunque avesse informazioni affinché contattasse le autorità, mentre agenti e volontari hanno dato inizio alle ricerche tra la boscaglia e il deserto circostanti alla ricerca di Sharon.

L'ultima volta che è stata vista Sharon indossava una maglietta blu scuro, con un anello bianco intorno al collo e alle maniche, e un paio di boxer neri; le indagini sono al momento focalizzate su Jefferson Lewis, personaggio già noto alle autorità per reati legati alla violenza domestica e familiare. "Al momento, rimane una delle poche persone che si trovavano nella zona da cui è scomparsa la bimba all'epoca dei fatti e non si è ancora fatto avanti con la polizia, né la polizia è riuscito a rintracciarlo".

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Decine di persone hanno perlustrato l'area intorno all'accampamento, una zona riservata dal governo agli aborigeni che soggiornano ad Alice Springs, con l'ausilio di unità cinofile, droni e un elicottero.

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