Iran, la guerra in diretta: negoziati ancora in stallo, Araghchi incontra Putin. Israele bombarda il Libano, almeno 14 morti

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, lunedì 27 aprile, in tempo reale. La diplomazia iraniana si sposta al Cremlino. Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, è arrivato in Russia per un vertice con Vladimir Putin, nel tentativo di accelerare una soluzione politica al conflitto con gli Stati Uniti.

Intanto, nonostante la mediazione di Washington, la pioggia di fuoco israeliana sul Libano meridionale non si ferma e ieri le vittime sono state almeno 14, tra cui due bambini. Dall'altra parte dell'oceano, dopo aver annullato il viaggio dei suoi delegati in Pakistan Donald Trump ha lanciato un messaggio diretto ai vertici iraniani: "Possono venire da noi o semplicemente chiamarci". A complicare il quadro è il braccio di ferro nello Stretto di Hormuz. Teheran non intende fare passi indietro e non sembra al momento disposto a tornare alle condizioni pre-belliche.

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