Iran, la guerra in diretta: raid Usa verso Teheran, lanciati 49 missili Tomahawk. Pasdaran rispondono: “Colpite loro basi in Bahrain, Kuwait e Giordania”

Il comandante delle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), il generale di brigata Seyed Majid Mousavi, ha avvertito che qualsiasi minaccia allo Stretto di Hormuz non resterà senza conseguenze. In un messaggio rilanciato da Tasnim, ha scritto: “Rendete insicuro il sacro Stretto di Hormuz?! Faremo di questa regione un inferno per voi, da tutto l'Iran”, definendo la risposta “all’audacia degli americani nella regione”.

Secondo la stessa fonte, l’avvertimento è arrivato dopo nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi nel sud dell’Iran. In risposta, il comando militare iraniano ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo da cui transita circa un quinto del petrolio mondiale. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha inoltre dichiarato che ogni imbarcazione in avvicinamento sarà “soggetta a provvedimenti decisivi” e ha invitato le navi nel Golfo Persico e nel Mar d’Oman a non lasciare le aree di ancoraggio.