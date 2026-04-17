Bimba di 5 anni investita e uccisa da un trattore a Polistena, alla guida c’era il padre: indagini in corso

Una bimba di 5 anni è morta a Polistena (Reggio Calabria) dopo essere stata investita da un trattore guidato dal padre 40enne. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, la Polizia indaga sull’accaduto. Proclamato il lutto cittadino per i funerali.

Immagine di repertorio.

Terribile incidente a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un trattore. Alla guida del mezzo c'era il padre.

Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, la tragedia sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 aprile, intorno alle 18. Il papà della piccola, un uomo di 40 anni, camionista del luogo, era intento a lavorare il terreno di famiglia. La mamma invece si trovava in un ipermercato della zona.

Insieme alla bimba ci sarebbe stato anche il fratellino di 9 anni. Mentre il bimbo stava giocando a calcio, sembra che la sorella si trovasse sul trattore insieme al padre, come riporta il quotidiano La Gazzetta del Sud. Poi, improvvisamente e per cause ancora da chiarire, sarebbe finita sotto il mezzo agricolo.

Non è ancora possibile stabilire se la piccola sia caduta mentre si trovava sul trattore oppure se sia scesa dal lato sbagliato del mezzo. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 giunti in contrada Monte hanno potuto solo constatare il decesso della bambina.

Per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono in corso le indagini della Polizia di Stato che hanno avviato immediatamente gli accertamenti del caso. Il sindaco della cittadina reggina, Michele Tripodi, ha proclamato il lutto cittadino.

"L'amministrazione comunale si stringe attorno ai familiari, che stanno affrontando un momento di immenso dolore, sconforto e lutto, ai quali si unisce con affetto e vicinanza, porgendo le più sentite condoglianze", ha fatto sapere in una nota.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali della piccola, che si terranno oggi, venerdì 17 aprile, "affinché prevalgano sentimenti di rispetto, raccoglimento e riflessione condivisa in questo momento di profonda sofferenza per la famiglia e per tutta la comunità di Polistena".