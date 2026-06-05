Agassi scopre del ritiro di Arnaldi al Roland Garros mentre è in TV: non riesce a crederci

Andre Agassi scopre in diretta TV che Matteo Arnaldi non giocherà la semifinale del Roland Garros contro Cobolli: la sua reazione incredula diventa virale.

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La notizia del ritiro di Matteo Arnaldi dalla semifinale del Roland Garros contro Flavio Cobolli ha gelato Parigi pochi minuti prima dell'inizio del match. Ma una delle immagini più forti è arrivata dallo studio televisivo di TNT Sports, dove Andre Agassi ha scoperto in diretta che il derby italiano non si sarebbe giocato.

La reazione dell'ex numero uno del mondo dice tutto. Seduto al tavolo con gli altri opinionisti, il 56enne di Las Vegas ascolta la comunicazione del forfait, porta le mani al volto, si copre la faccia e si china sul tavolo. Un gesto istintivo, quasi di disperazione sportiva, davanti a una notizia che nessuno si aspettava a così poca distanza dall'ingresso in campo.

Il video ha fatto rapidamente il giro dei social perché racconta meglio di tante parole il peso del momento. L'ex tennista statunitense, che attendeva come tutti una semifinale storica tra due italiani, resta visibilmente scosso. Non è una semplice sorpresa: è la reazione di chi capisce immediatamente quanto fosse pesante quel ritiro per Arnaldi, per Cobolli e per tutto il torneo.

Perché Arnaldi si è ritirato prima della semifinale con Cobolli

Arnaldi si è ritirato a causa di un problema gastrointestinale che lo ha colpito nella notte precedente alla semifinale. Il tennista ligure ha spiegato di aver iniziato a stare male dopo cena, pensando inizialmente a una cattiva digestione. Poi, intorno all'una di notte, ha cominciato a vomitare e non è più riuscito a dormire.

La situazione non è migliorata al mattino. Arnaldi ha raccontato di aver vomitato ancora, in modo pesante, e di aver chiamato il medico in camera. Per tutta la giornata non è riuscito né a mangiare né a bere normalmente: ogni tentativo lo costringeva a tornare in bagno. A quel punto ha provato a capire se potesse comunque scendere in campo, ma i giramenti di testa e la debolezza gli hanno tolto ogni possibilità.

La decisione è arrivata poco prima del match: niente semifinale, Cobolli in finale al Roland Garros senza giocare. Una qualificazione storica per il romano, che sfiderà Alexander Zverev per il titolo, ma anche una scena amara per il tennis italiano. Arnaldi era alla sua prima semifinale Slam e ha dovuto rinunciare nel modo più crudele, dopo un torneo straordinario. La reazione di Agassi è diventata così il simbolo di una serata surreale: il momento in cui il tennis si è fermato prima ancora di cominciare.